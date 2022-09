Paco Álvarez: “Nuestra moderna Justicia usa el lenguaje clásico de hace más de 2.000 años para todo”

Viene mucho por Fin de Semana con Cristina un hispano-romano que siempre nos cuenta que hemos cambiado poquísimo desde los tiempos de la Roma antigua. Y esta vez nos quiere hablar de lo que él llama latín de justicia, que dice que se habla todavía en los juzgados de todo el mundo. Él es Paco Álvarez, autor de “Mitomorfosis”, y así lo explica: “Hay términos latinos en Derecho, por supuesto, y se entienden igual en todo el mundo, porque el latín sigue siendo un idioma universal, vais a ver”.

Para empezar, habeas corpus, modus operandi y... ¿poco más? Para nada: “Os lo demostraré acta, non verba, con hechos, no con palabras y lo haré bona fides, de buena voluntad, gratis et amore, por amor al arte, sólo te pido que no me hagas casus omisus, y que termine tu opinión sobre este latín de justicia con muy buena nota, cum laude, y que no pienses que tengo delirium tremens, ni me nades a la porra ipso facto, ergo, atiendas mis argumentos, palabra que se dice también igual en latín y español”.

Vaya, un montón de palabras, pero es que hay más: “Así es, muchas más, la más famosa es la de corpus delicti, o también apud acta, el poder que hacemos a un procurador para que nos represente, porque no se nos puede juzgar in absentia, y además, in dubio pro reo, en caso de duda, el juez fallará a favor del acusado, aunque sea honoris causa, salvo que nos hallan pillado infraganti, es decir con las manos en la masa”.

Vaya, latín de Derecho, con razón Derecho Romano es una asignatura tan importante, algo que detalla Paco: “Hombre, es que además de que hablen latín, todos nuestros derechos, o casi todos, tienen su origen en el Derecho Romano. Desde el ius naturale, Iustitia virtutum Regina, la justicia es la reina de las virtudes. Como decía Cicerón: Dura Lex, Sed lex, la ley puede ser dura, pero es ley y sólo se puede ser libre en el Imperio de la ley, una obra romana más imperecedera que el mármol más duro”.

El autor también asegura que “no caemos en ello, pero en todo el latín que se habla todavía en Derecho porque es peccata minuta no nos damos cuenta que per capita somos todos romanos, estamos en el pódium, verbigracia, y aunque seamos romanos muy sui generis, es mejor hacer tabula rasa, borrón y cuenta nueva, Quod erat demostrandum, lo cual se demuestra así, per se, y que en general nolo contendere, no lo discuto”.

Pues sí que parece que muchos conceptos de Derecho romano se siguen diciendo igual, pero claro, el Derecho, como dice, es romano. Tiene que volver otro día y contarnos más cosas en las que no hemos cambiado, que esta era fácil: “Me apunto, encantado de volver siempre para hablar de romanos. Me despido Valete omnes, adiós a todos y hasta pronto amigos romanos. Un momento Post Data, en el interim hasta que nos veamos, recordad lo romanos que sois, amigos”.