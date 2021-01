Paco Álvarez: “Los romanos ya tenían redes sociales pero no como las vemos ahora”

¿Será posible que tuvieran ‘followers’, es decir, seguidores? “El otro día lo discutía con un amigo”, cuenta Paco, que continúa: “Vamos a explicar por qué sí: los romanos importantes ya tenían, sin que aún nadie soñara con una red social, solo que ellos a sus ‘followers’ los llamaban ‘clientes’. Aquellos que tenían seguidores se llamaban “patrones”, no ‘influencers’, y, entre ellos y sus seguidores, había una serie de deberes y obligaciones, más o menos complicadas, que recuerdan bastante a la relación que tenía El Padrino de la película (Francis Ford Coppola, 1972) con los que acudían a pedirle favores el día de la boda de su hija, como cuando el impresionante Marlon Brando, interpretando a Don Vito Corleone decía ‘Algún día acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija’”.

¿Cómo se pueden tener seguidores sin tecnología, sin teléfonos móviles? El autor lo detalla: “Los clientes/followers tenían que acudir a la casa de su patrón por la mañana, antes de hacer nada más, para ver si el patrón les necesitaba para algo y también lo hacían si querían pedirle algún favor como una mediación, justicia, trabajo, dinero…; a cambio debían apoyarle incondicionalmente en sus asuntos, ya fueran estos políticos, votándole, por supuesto, o devolviéndole favores o incluso defendiéndolo físicamente si fuera necesario actuando como guardaespaldas. Cuanto más importante era un hombre, más clientes/seguidores tenía”.

Así que los seguidores de los romanos que eran influencers les seguían… literalmente, porque Álvarez explica que, “cuando el patrón romano terminaba de atender a sus clientes y salía de su casa, era acompañado por todos ellos por la calle mientras iba al Foro, abriéndole paso y acompañándole a sus asuntos”.

Además, los seguidores de entonces tenían que caminar “siguiendo” (‘following’) realmente a su influencer, “mientras que ahora solo se trata de darle a un botón una vez en tu vida. Vamos, que no es lo mismo”, añade Paco Álvarez.

“Tengas pocos o muchos seguidores, lo importante no es quién te sigue, es que sepas a dónde vas”, reflexiona Cristina, a lo que Álvarez reconoce que “así es, claro que las redes romanas no eran digitales, pero sí que eran parecidas a lo nuestro de alguna otra manera. Hoy, o estás en la red, o no eres nadie. No se mide quién eres por lo que tienes, como decía Cervantes, sino por los seguidores que tienes”.