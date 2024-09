¡Novedades sobre la Sábana Santa! Las señales de las heridas de la cabeza coinciden con las del Sudario de Oviedo

El de la Sábana Santa es uno de los misterios más investigados de la historia reciente: "Es la reliquia más analizada". La Iglesia Católica establece que no es materia de fe la autenticidad de este lienzo y afirma que la competencia para demostrarla corresponde a los científicos.

Y eso es lo que han tratado de hacer investigadores a lo largo de los siglos. Por los micrófonos de Fin de Semana ha pasado Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología, asociación dedicada al estudio del Síndone de Turín.

"La vi a un palmo de distancia. He tenido esa suerte. ¡No sé cómo alguien puede decir que eso es una pintura! Me fijé en una zona en la que nadie se fija que es la parte posterior del cuerpo... cómo se veían los regueros de sangre que caían por las plantas de los pies. Y eso no es cuadro en absoluto".

Rodríguez Almenar, que además de estudiar Derecho realizó su tesis doctoral en Historia del Arte sobre la Sábana Santa, afirma que "la imagen no tiene los contornos claros porque no es un dibujo. Es una huella tan etérea que cuando tratas de ajustarla a líneas y contornos exactos te da muchas posibilidades. La reconstrucción del rostro de la Sábana no es unívoca".

En un apasionante relato sobre la historia de la Sábana que podría haber cubierto el cuerpo de Cristo, este experto recuerda la existencia de otra reliquia, el Santo Sudario que se piensa que se encuentra en la Catedral de Oviedo: "Parece una tela sucia, manchada y arrugada pero hay una serie de manchas que hemos podido identificar. Hemos podido demostrar que todas las heridas que aparecen en la cabeza del hombre de la Sábana Santa están en el mismo sitio en el Sudario".

"Es imposible que sean dos personas si tienen las mismas heridas en los mismos sitios" aseguraba rotundo el especialista.

Son muchos los expertos que han trabajado tratando de esclarecer las incógnitas que esconde esta tela. Y afirman que cuánto más se estudia la Sábana Santa... más se acrecienta su enigma.