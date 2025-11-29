¿Cómo saber si tengo los niveles de magnesio bajos y cómo controlarlo?

No es de extrañar que los suplementos de magnesio estén cada vez más presentes en nuestra sociedad. Y es que, hay estudios en los que destacan que más de un 75% de la población española se queda por debajo de las cantidades recomendadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Hoy hemos hablado con Carlos Sánchez, dietista-nutricionista de HSN para que nos cuente un poquito más sobre la importancia del magnesio en nuestra salud. Según Carlos, “el magnesio es sin duda, uno de esos nutrientes que podemos considerar ESENCIALES, con mayúsculas, ya que interviene en infinidad de procesos en nuestro cuerpo.

Por eso, cuando hay niveles bajos, aparecen síntomas como fatiga, irritabilidad, o incluso dolores de cabeza frecuentes o tensión muscular.

Lo mejor para solucionar esto, además de mejorar la alimentación general, es usar un suplemento como el BISGLICINATO DE MAGNESIO de ALBION que, además, justo en este fin de semana de Black Friday HSN lo estamos regalando en los pedidos en HSNSTORE.COM. Podéis consultar las condiciones en web”.

HSN, nutrición de calidad para una vida sana.