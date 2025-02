La niña que tenía miedo a la oscuridad y que hoy espera su turno para viajar al espacio: "Cuando miras al miedo a los ojos lo haces pequeñito"

Tiene 36 años, es leonesa de nacimiento y se llama Sara García Alonso. También es astronauta. Biólogo molecular. Trabaja en el CNIO, donde busca junto a su equipo un tratamiento contra el cáncer.

Y además, ha sacado un libro. Se titula 'Órbitas' y en él recorre su vida. Desde su infancia, en León donde creció como hija única. Fue una niña tímida y, ella reconoce, miedosa: "De pequeña tenía miedo a la oscuridad y a quedarme sola pero se van superando esos miedos. Cuando le miras a los ojos lo relativizas y lo haces más pequeñito".

La infancia de Sara no fue muy sencilla, empezando por el bullying que sufrió en el colegio: "Se metían conmigo. No fue nada grave, no me agredieron físicamente... Seguro que a día de hoy haya gente que está en una situación más grave de la que yo pasé siendo adolescente. Y digo a todos que lo hablen, lo comenten, que no están solos. Porque cuando te guardas ese dolor puede generar heridas que pasan factura a largo plazo".

Sara García Alonso no solo aspira a visitar otros planetas. También se dedica a la investigación traslacional, es decir, a "trasladar las investigaciones que hacemos en los laboratorios a los pacientes (...) Intentamos descubrir nuevos tratamientos que vayan enfocados a la medicina personalizada: estudiar la condición de cada persona que padece una patología y adecuar el tratamiento a sus circunstancias" explicaba en COPE.

¿Qué está más cerca, encontrar una cura contra el cáncer o la forma de viajar a Marte?: "Ambos temas son tremendamente complejos... no te sabría decir. Se está avanzando mucho porque ambos objetivos están sobre la mesa de investigadores y tecnólogos que buscan explorar más allá. Pasito a pasito se van sacando grandes avances tecnológicos y descubrimientos científicos".

