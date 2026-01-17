Nace la primera Barbie con autismo: mirada huidiza, auriculares y vestido amplio

El lanzamiento de la primera Barbie con autismo ha generado un gran interés por su capacidad para ayudar a identificar y comprender los rasgos asociados al Trastorno del Espectro Autista (TEA). En el programa 'Fin de Semana' de COPE, la presentadora Cristina López Schlichting ha conversado con Teresa González de Ribera, psicóloga del área de Investigación de Autismo España, para analizar las características de esta nueva muñeca y el impacto que puede tener en la sociedad.

Antes de detallar los rasgos de la muñeca, la psicóloga ha querido hacer una aclaración fundamental. Según González de Ribera, es importante entender que "el autismo es un espectro muy amplio y muy diverso", por lo que "no vamos a encontrar las mismas cosas en cada persona autista". Esta muñeca es un punto de partida para visibilizar una realidad compleja y variable.

Los rasgos que definen a la nueva Barbie

Uno de los aspectos más representativos de la muñeca es su mirada ligeramente desviada. Teresa González de Ribera explica que esto se relaciona con las dificultades que algunas personas con autismo (no todas) pueden tener en la comunicación y la interacción social, como mantener el contacto visual. Sin embargo, subraya que "eso no significa que sea algo de todas las personas que lo presentan".

Alamy Stock Photo Barbie con autismo

La Barbie viste ropa amplia y cómoda, un detalle que alude a la hipersensibilidad sensorial. La experta señala que algunas personas en el espectro pueden tener una mayor sensibilidad a estímulos táctiles, como ciertos tejidos o prendas ajustadas, pero también a estímulos "visuales o los auditivos". Por esta razón, la muñeca incluye unos auriculares con cancelación de ruido, que actúan "como un apoyo para evitar esa sobrecarga sensorial" que pueden provocar entornos ruidosos.

Sus codos y muñecas articulados permiten imitar las estereotipias, movimientos repetitivos que algunas personas autistas realizan como una herramienta de "descarga" o "autorregulación" en situaciones estresantes. Además, la muñeca viene con un 'fidget spinner', un artilugio que, más que un juguete, es un apoyo para "canalizar un poco la ansiedad y el exceso de estimulación a través del movimiento", aclara la psicóloga.

Alamy Stock Photo Fidget Spinner que sujeta la Barbie

Visibilidad para una condición "invisible"

Teresa González de Ribera destaca que una de las prioridades para el colectivo es la visibilización, ya que el autismo es una condición del neurodesarrollo a menudo invisible. "Realmente es algo invisible, no hay nada físico que lo delate y es muy variable", afirma. Por ello, desde Autismo España apuestan por dar a conocer la diversidad que existe dentro del espectro.

En este sentido, la nueva Barbie supone "un primer paso" para mostrar la casuística del autismo. La experta también celebra que la muñeca sea una figura femenina, ya que ayuda a combatir la infrarrepresentación de las mujeres con autismo. La idea, concluye, es que sirva como punto de partida "para saber realmente qué implica el autismo y todos los apoyos que muchas veces las personas autistas necesitan en su día a día".