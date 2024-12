Una mujer embarazada y sus seis hijos fueron arrojados a una sima: El atroz suceso que tuvo lugar en Navarra y que ha inspirado la última novela de Dolores Redondo

“Una antigua leyenda del País Vasco afirma que las grutas más profundas de la Tierra están habitadas por infernales toros rojos, diabólicos guardianes que custodian con su fiereza los tesoros que esta alberga, los secretos allí sepultados y el acceso al inframundo. Se dice que son los legítimos dueños de aquellos lugares, las almas de los que allí han quedado confinados o espíritus guardianes gobernados por la madre Tierra”.

Hay en Gaztelu, Navarra, una sima conocida popularmente como la Sima de los Horrores. Allí tuvo lugar un trágico suceso que, a día de hoy, sigue conmoviendo a todo el que lo escucha: Fue la noche del 30 de agosto del año 1936, recién empezada la guerra civil, cuando una mujer de 38 años fue arrojada a las profundidades de ese abismo de más de 45 metros junto a sus seis hijos. El menor de ellos, tenía poco más de un año.

Relatan algunas memorias que Juana Josefa, así se llamaba esta madre, pertenecía a la raza de las ‘belagilek’… es decir, que era bruja. Y que esa sima era una ‘sorginkobak’, una cueva de brujas. Esta sima, y esos terribles sucesos, son parte de la esencia de la octava novela de la premiada Dolores Redondo que este domingo ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana.

Fue en 2016 cuando Dolores conoció la tragedia de la Sima. Tuvo oportunidad de hablar con el forense Paco Etxeberría, encargado de bajar para confirmar la veracidad de esta historia: "Bajó, hicieron el hallazgo de un cuerpo reciente y cuando volvió a bajar vieron que había toneladas de sedimentos y escombros (...) al final extrajo los cuerpos. Me impactó" ha revelado en Fin de Semana: "Eran seis niños. Paco me dijo que esa era la parte que lo hacía increíble (...) no se creían el tema de los niños. Y es que ella estaba embarazada. Esto no fue un tema de pertenencia a bandos porque en el pueblo... todos pertenecían al mismo" ha compartido.

Juana Josefa, recordaba Redondo, era una mujer alternativa para la época: "Era diferente, inquieta, distinta. Dicen que no encajaba en el comportamiento que se esperaba para su momento. Que era bellísima... de las brujas se dice que eran o muy guapas o muy feas. Creo que se robó las miradas de más de uno y de una y eso no sentaba bien. A veces no iba a la Iglesia, algunos estaban bautizados, otros no...".

Hoy perviven familiares de Juana Josefa y han confirmado que se trataba de una mujer mística, dedicada a la creación de cremas y productos de herbolario: "Tenía sus creencias y no encajaba tanto. En el pueblo, cuando los sacaron, se hicieron un gran homenaje que desoló a la gente. Muchos estaban convencidos de que era una leyenda... creían que no era posible".

Con este escenario de fondo, tras el éxito de la Trilogía del Baztán, Redondo vuelve con un cuarteto literario: 'Los Valles Tranquilos'. Su segunda parte acaba de ver la luz: 'Las que no duermen NASH'.

La protagonista de la novela no es policía, ni tampoco médico forense: es psicóloga forense. Una profesión que, en palabras de Redondo, "pocas veces aparece en las investigaciones (...) en ocasiones, cuando el cadáver está muy llamado y ha transcurrido mucho tiempo, o cuando no hay cadáver, estas personas se convierten en el psicólogo de la víctima (...) tratan de meterse en la mente de esa víctima a través de su legado: teléfono móvil, ordenador, la música que escuchaba, la comida que elegía...".

Fin de Semana de COPE Cris y Dolores

La víctima en esta novela es la joven Andrea Dancur, cuyo cadáver aparece al fondo de esa la Sima de los Horrores. Estamos en el año 2020 y en pocas semanas la pandemia de la COVID 19 encerrará a casa a los españoles. Pero esto no lo saben todavía los protagonistas de la obra. En la ficción de Redondo, una mujer cumple condena acusada de la muerte de la joven Andrea.

