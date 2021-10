“Lo mejor para la pospandemia es analizar qué hemos aprendido, usarlo como lección para avanzar”

Marian Rojas, psiquiatra y autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’, comenta en Fin de Semana con Cristina si estamos preparados para volver a la normalidad: “Creo que todos, de alguna forma, nos preguntamos si volveremos a ser normales, es decir, a ser lo que éramos antes de todo esto, esa manera que teníamos de interactuar con los demás. No olvidemos que durante año y medio hemos estado muy atentos a nuestros síntomas físicos, a la vida y salud de la gente de nuestro entorno, de las noticias y las nuevas normas y de los hábitos de metro y medio, los aforos… todo eso ha hecho que nuestro cerebro no se relaje, nos hemos intoxicado de cortisol y tenemos una incertidumbre tan inmensa que nuestro cerebro se abruma ante tanto interrogante. Y las vías de escape sanas que nos ayudan a equilibrar nuestro día a día y hacernos sentir mejor con nosotros mismos estaban bloqueadas”.

Rojas detalla que “al ser humano una de las cosas que más le relaja es poder quedar sin estar controlando todo, y a veces necesitamos dejarnos llevar, simplemente disfrutar, conectar con la naturaleza, con las cosas buenas, con lo que te va sucediendo, y parecía que ni siquiera en el momento del disfrute y ocio podías estar tranquilo ya que había que controlar mil factores”. Por eso, “cuando tu cerebro mide los riesgos antes que los beneficios, puede ser bueno si trabajas en un departamento dedicado a ello pero si estás en tu vida habitual eso modifica tu forma de relacionarse”.

La psiquiatra añade que “nuestro cerebro es neuroplástico, es decir, hay una neuroplasticidad que nos ayuda a adaptarnos a todas las circunstancias que nos pase. Es más grande en los niños y por eso su capacidad para adaptarse es mayor, pero el impacto en ellos puede ser también mucho mayor. Y aun así nos adaptamos, aunque a veces digamos ‘no sé cómo lo superé’, pues porque nuestro cerebro es capaz”.

Por todo ello Marian cree que “hay gente que está muy ‘tocada’, le han hecho daño y tiene un trauma porque ha perdido a alguien, de hecho trabajo con muchos sanitarios que tienen estrés postraumático porque han estado al límite, muchos también con sentimiento de culpa. Hagamos un análisis personal de qué ha significado la pandemia para nosotros, si ha sido un punto de inflexión, una situación a la que no quiero volver nunca, algo que me ha ayudado a conectar conmigo mismo, algo que me ha hecho replantearme las grandes cuestiones…, un análisis sincero y diagnóstico que nos ayude”.

En segundo lugar, Rojas anima a preguntarnos “qué quiero recuperar de lo que tenía antes de la pandemia”, porque “hay cosas que no queremos que vuelva, como la velocidad del día a día”. “En esta nueva etapa, que no sé cómo se va a llamar, también uno debe decidir qué le gustaba de la fase anterior y qué cosas debo evitar porque eran hábitos tóxicos que la pandemia me ha ayudado a quitar, y luego saber qué es sí o sí necesario, como ver a los míos, hacer deporte…, al final tenemos que intentar proyectar el futuro según lo aprendido e ilusionarnos y usar esto como un aprendizaje para el futuro sea mejor para nosotros”.