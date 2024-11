Mazón, tras los graves altercados de Paiporta, en COPE: "La gente tiene derecho a estar indignada"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha vivido, este domingo, junto a los Reyes, Felipe y Letizia, la indignación del pueblo valenciano, tanto de los damnificados como de los voluntarios que ayudan en las labores de rescate y limpieza en Paiporta, la zona cero de la DANA.

Los Reyes, acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido evacuado de inmediato y el presidente valenciano, se veían sorprendidos por los gritos de "asesinos, asesinos" y los lanzamientos contra ellos de bolas de barro.

Pese a que los escoltas de los monarcas querían impedir la agresión protegiéndoles con paragüas, tanto Felipe VI como la Reina Letizia preferían acercarse a la gente e intentar hablar con los damnificados que gritaban "asesinos" y preguntaban "¿dónde está Pedro Sánchez?", ya que el presidente del Gobierno si que se iba con su escolta del lugar.

El que permanecía junto a los Reyes era el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que en declaraciones a Cristina López Schlichting-minutos después de lo ocurrido en Paiporta- admitía que "la gente tiene derecho a estar indignada" y que los políticos "tienen que dar la cara".

"Tenía que dar la cara y estar junto al rey"

En Mediodía COPE, Mazón que ha estado todo el tiempo de la tensa visita a Paiporta junto al Rey, afirma que "yo tenía que dar la cara con la gente y estar al lado del Rey, hay que estar ahí con los voluntarios, los afectados, hay que dar la cara; es lo que tenemos que hacer".

Ante la polémica creada tras la comparecencia de Pedro Sánchez, sobre si pidió o no la presencia del Ejército, Carlos Mazón asegura que "pedí la entrada del Ejército, de la UME el pasado martes a las 15.21" y ha añadido que "no estoy pendiente de la defensa política personal porque me parece anti inmoral".