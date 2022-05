“El ‘mataleón’ es muy peligroso: mata neuronas irrecuperables y puede incluso provocar ictus”

Hay una técnica que usan los ladrones para atracar a sus víctimas que se llama ‘mataleón’ y que consiste en asaltar por la espalda, estrangular y, una vez que está sin sentido, robar. La cuestión es que esto se ha convertido en Tik Tok en un reto viral, es decir, uno de tantos que ponen en riesgo la salud de la gente. Los jóvenes se lo hacen para experimentar sin ser conscientes de que las consecuencias pueden ser muy graves.

Por eso en Fin de Semana con Cristina hemos acudido al doctor Esteban Pérez Almeida para que nos explique las consecuencias fatales de este juego tan peligroso: “Vaya ideas transmitir esto por las redes sociales, causan estragos y en este sentido ya se ha visto cómo es. Los chavales se apuntan a casi todo y lo peor es que se generan estos retos”.

Almeida detalla que esta técnica es, ni más ni menos, que la estrangulación: “Consiste en que una persona se coloca detrás de ti, colocando un brazo en el cuello abrazándolo y presiona. Esto hace que puedan pasar dos cosas, una que esté presionando sobre ambas carótidas, que es la que lleva la sangre, por lo tanto la vida hacia el cerebro; en cuanto cierras los grifos resulta que el cerebro no recibe sangre, por tanto no recibe oxígeno, y terminas desmayándote. En otras ocasiones, si presionas más, lo haces sobre la tráquea y sería una asfixia directamente y con consecuencias peores”.

En el caso del chaval que ha acabado hospitalizado por esto Esteban lo tiene claro: “No ha sido robo sino una mezcla de juego y desafío. Es un ‘tú me lo haces, yo te lo grabo y luego nos reímos todos… o vamos al hospital’. Pueden quedar consecuencias, ya lo creo, una de ellas es que si aprietas demasiado y estás así mucho tiempo, el cerebro es muy sensible a la falta de sangre y ahí ya el cerebro tiene alteraciones que en muchos casos son irreversibles porque cuando no llega esa comida al cerebro hay unas neuronas que mueren y no se recuperan después. Eso es parcial porque desde luego está el riesgo de muerte, sobre todo en la gente mayor porque puede provocar un ictus”.