Marian Rojas: “Para afrontar los exámenes pasa del móvil, apunta en papel, céntrate y ten buena actitud”

Antes de disfrutar de la playa o de la montaña hay que cumplir un trámite para tantos estudiantes que se han estado preparando para esto: los exámenes finales. Y por supuesto surgen los típicos nervios ante ellos porque se juegan mucho. Por eso nada mejor que los consejos de la psiquiatra Marian Rojas para tener las mejores pautas, las cuales da en Fin de Semana con Cristina: “En esta época nuestro organismo y mente se transforman. La forma de ser que tenemos cada uno es clave. Una cosa es retener información y otra saber transmitirla, si tú te lo has estudiado y te lo sabes muy bien pero tu capacidad de comunicarse se bloquea ante el estrés la cosa se complica; otros no se lo saben tan bien pero saben disimularlo y mantener la compostura y brillan más en el examen y sacan mejor nota. Es tan importante el proceso del estudio como la realización del examen y la gestión que hacemos del estrés”.

Primero vamos a examinar el proceso de aprendizaje: “Es fundamental cuando empiezas a estudiar olvidarte del resultado, del ‘voy a suspender’ o ‘¿qué pasa si no lo consigo y no entro en la carrera?’, es un sentimiento negativo que bloquea la corteza prefrontal, la que nos ayuda a estudiar y a tener la capacidad de gestionar la información que recibimos. Si te centras en estudiar estás priorizando el proceso”.

Marian cuenta que tiene muchos clientes en consulta quejándose de los exámenes y su existencia, pero ella les anima a ver la parte positiva: “Ayuda a dejar de procrastinar, tienes un plazo inamovible en el que tienes que sacar tu mejor versión y tomar las riendas de tu vida para empezar un camino u otro en la vida, etc., establecer un horario y un calendario desde joven es clave porque el orden y los horarios dan mucha paz interior. El que consigue gestionar esto bien sabe gestionar su estrés y trabajar bajo presión, todos los que se van a examinar van a sentirla”.

Por todo ello la psiquiatra explica temas importantes que pueden ayudar: “Lo primero, si tú estudias algo y lo retienes, esa retención para por tu hipocampo, tu registro de la memoria, y trabaja mucho mejor si no está muy estresado y agobiado y funciona durante unos pocos días, unos tres, pero no más porque esa presión positiva es buena pero aguanta eso. Cuando te has aprendido algo pasa como con Google Earth, que haces zoom y poco a poco vas recordando todo y recuperando todos los datos”.

El segundo tema para Rojas es que “el móvil deteriora la capacidad de memoria, concentración, atención y captar la información que tienes en el cerebro”, por eso “estos días previos a los exámenes, fuera, hacer un ‘detox’ y vas a notar que te cunde el doble. Si lo tienes cerca y salen notificaciones te distraes, la corteza prefrontal se desactiva y presta atención al móvil y el rato de recuperación son minutos y no vuelves a concentrarte igual”.

El tercer tema a recomendar para los estudiantes es que “los temarios importantes se estudien en papel” y, cuando los estés memorizando, “hagas esquemas con lápiz o boli y papel, cuando escribes y lees en papel retienes mejor que si lo estudias desde una pantalla porque el cerebro tiene una capacidad mayor de retención desde el papel. Las cosas se memorizan al escribirlas”.

En cuarto lugar, “en momentos de mucha angustia, respirar, absolutamente esencial” ya que “en estos días tenemos ansiedad anticipatoria, irracional, se activa el sistema de alerta, el sistema nervioso simpático, y el cerebro entra en barrena con el ‘no me da tiempo, no me lo sé, es demasiado, ojalá pase algo el día del examen’, tu cerebro se pone en las peores circunstancias; conseguir tener una técnica de respiración controlada pensando en concentrarse y en llegar bien es una forma de acercarte al éxito porque tu organismo se relaja”.

De cara a hacer el examen, Marian recomienda tener “buena actitud”: “La que tú pones previa al examen es fundamental, y si es positiva tu corteza prefrontal te ayudará, si es negativa no va a recordar bien ni activará las zonas de resolución de problemas de forma adecuada”.