Marian Rojas: “La hipersensibilidad no es patología, es personalidad”

Hay personas que tienen una sensibilidad especial. No solo de manera física, como puede ser en el oído o en el tacto, sino de manera emocional. No es poca la población que responde de manera distinta. Es lo que viene a explicar la doctora Marian Rojas, psiquiatra y autora de “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”: “Personalidad altamente sensible, PAS. Preocuparse por los demás más de lo normal, molestarse por lugares caóticos. Son algunos de los rasgos que caracterizan a estas personas” ha comentado la doctora. “Se estudia más porque vivimos en una sociedad hiperestimulada y podemos saturar los sentidos. Hay un componente genético”. Como en todo, necesita ser controlado y supervisado para saber encauzar las emociones.

La parte más llamativa es la de los agentes externos, ha explicado Marian: “Si el mundo no para de darnos noticias y estímulos, los sentidos lo reciben con fuerza. Es gente muy creativa porque tienen facultades muy desarrolladas. Pero claro, sufren todo mucho más. Por eso yo doy dosis infantiles de medicamentos porque afectan más. Tienen más facilidad para sentirse cansados o agobiados, pero gana el corazón”.

¿A qué responde este carácter? También lo ha explicado la psiquiatra: “No es patología, es rasgo de personalidad y lo importante es darse cuenta de que se tiene. Hay que ver hasta qué punto te hace sufrir. Mucha gente con PAS tiene hijos con PAS. Hay que relacionarse de forma sana con eso. Conociéndote puedes enfrentarte a la realidad de forma más sana”.

Ha dado una serie de consejos para atajar problemas de este tipo: “Recomiendo que los que lo tengan no se agobien. La cabeza busca, pero el corazón encuentra. Cuando notes que el corazón dirige y te rige la sensibilidad, entenderte. No tengas miedo a pedir ayuda”.