La madre de Cristina: “En Alemania la ‘carta azul’ intentaba disimular el asesinato de enfermos mentales”

La madre de Cristina ha vuelto a Fin de Semana y ha empezado diciendo algo muy positivo: “Me encuentro perfectamente después de la primera dosis de la vacuna. La segunda dosis me llega después de la Semana Santa. ¡Cuantas más vacunas haya, mejor!”

Ya en temas más tristes por los duros recuerdos que provoca, Ingeborg relata que “en Alemania hay mucho respeto al tema de la eutanasia. Cuando surge la gente siempre habla del exterminio de judíos, enfermos mentales y discapacitados, es un problema latente”.

Sobre la aprobación de la Ley de Eutanasia, la madre de Cristina no ha ocultado su tristeza: “Esta ley me extraña mucho. Es una ley en contra del sentido de los españoles. Los españoles, para la familia y el cuidado de los mayores, siempre han sido referentes, mucho más que en Alemania. Incluso en los 50 y 60, cuando yo viajaba mucho entre aquí y allí, veía mucho meter a personas mayores en residencias y no cuidarlas en domicilios, y siempre decía que España era referente. Esto no tiene que ver con la generosidad del pueblo español hacia la familia y los mayores”.

Ya hablando de cómo se trató en la Alemania nazi a los que sufrían cualquier enfermedad mental o discapacidad, Ingeborg explica que “desaparecieron” y no se consultaba a los familiares: “Se recibían las ‘cartas azules’”, una misiva para informar de que esa persona “había fallecido de pulmonía o gripe o de un paro cardíaco, pero fueron quitados de en medio y me consta. En las clínicas psiquiátricas había gente recluida y recibían esa carta diciendo que su hijo había fallecido. Ahí enteraban todos: los síndrome, los discapacitados… todos”.

La madre de Cristina asegura, volviendo a la eutanasia, que “hemos tenido casos de gente con profunda depresión y ahora las personas, a lo mejor, desean morirse porque tampoco están capacitados para decidir sobre su vida. Seguramente se equivocan como nos equivocamos todos y tenemos que retratarnos luego. Lo suyo sería tratarlos y ayudarles porque luego están profundamente agradecidos por haberse salvado de este trance”.