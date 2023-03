Los romanos eran apasionados de las mascotas, tenían cementerios para ellas y dedicaban preciosos epitafios

Nos visita a menudo un señor romano de Hispania que pretende que 2000 años no es nada y que no hemos cambiado tanto desde la antigua Roma. Este domingo, Paco Álvarez nos quiere hablar de los romanos y sus mascotas: “Los romanos eran muy de mascotas (los niños tenían Carritos de juguete tirados por algo parecido a hámsters) y también utilizaban los perros como guardianes, en la caza y en el ejército, como nosotros, pero también tenían perritos de razas pequeñas”.

Explicaba el colaborador que era habitual tener perros guardianes y grandes perros, como los molossus, como ayudantes en las legiones y perros pastores, a los que se recomendaba poner collares de pinchos para protegerlos de los lobos. No solo utilizaban los animales con fines de trabajo, sino que perros y gatos fueron muy queridos por sus dueños. Tanto es así que hay cementerios repletos de lápidas donde reposan los restos de las mascotas de ciudadanos romanos: “Te he portado en mis brazos con lágrimas, nuestro pequeño perro, como en circunstancias más felices te llevé desde hace quince años a casa. Pero ahora, Patrice, ya no me darás mil besos, ni serás capaz de echarte afectuosamente junto a mí. Tú eras un buen perro, y con enorme pena he puesto para ti esta tumba de mármol”. La raza más común de “perros de compañía” eran los canis melitae, similares al maltés actual, pero más grandes.

En cuanto a los nombres, el gaditano Columela recomienda qué los perros deban ser llamados con nombres que no sean muy largos, para que obedezcan cuando son llamados, pero no más cortos que los que se pronuncian en dos sílabas.

También los gatos eran habituales en las familias romanas: “Calpurnia, la tercera esposa de Julio César, era especialmente aficionada a los felinos, incluso a lo mejor su gato se llamaba Félix, como el antiguo dibujo animado Félix el gato, de 1919; felix es una palabra latina que significa «feliz» y que puede ser un juego de palabras entre felix y feles, termino este último que significa «felino». La palabra española «gato» incluso podría provenir del latín cautus (astuto)”.

