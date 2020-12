Los alumnos están pagando a profesores de academias para que les hagan el examen

Ha sorprendido mucho que las academias están recibiendo requerimientos para que el profesorado de las mismas, sustituyan a los alumnos en los exámenes por internet. Que sea promovido por los alumnos puede entrar en la cabeza, pero que lo hagan padres o profesores, tiene su inri.

Contamos el testimonio que ha recibido este tipo de llamadas. Elena Ruiz es profesora de academia: “Durante el confinamiento recibí la primera llamada. Lo preocupante no es que lo hagan en la ESO o bachillerato. Es en primaria, porque copiar hemos copiado toda la vida, pero con este tema es directamente otra persona la que viene a dictarte el examen”.

“Por hacerle un examen a un amigo no le estás haciendo un favor. No te metas en línea, porque le estás haciendo desaprender”. Ponen excusas un poco peregrinas como “no quiero que me grabes, pero luego tienen todas sus fotos subidas a las redes sociales” ha comentado la profesora.