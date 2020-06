Lorenzo Silva: “Parecía imposible que ETA fuera a desaparecer y mira cómo estamos ahora”

La lucha contra ETA es uno de los capítulos más largos, duros y sacrificados de la historia reciente de España. El grupo terrorista fue derrotado, sobre todo, gracias al trabajo constante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por eso es un tema muy difícil de afrontar y de contar bien, porque dicha lucha costó mucho esfuerzo y fueron muchas vidas truncadas. La Guardia Civil tuvo una labor de incalculable valor que a día de hoy seguimos teniendo que agradecer. Y así lo ha querido reflejar Lorenzo Silva en su nuevo libro, 'El mal de Corcira' de la editorial Destino, que supone el regreso de sus dos personajes más conocidos: Rubén Bevilacqua ‘Vila’ y Virginia Chamorro, dos guardias civiles con muchas historias a sus espaldas. Su primera aparición fue en 1998 en la novela ‘El lejano país de los estanques’ y ahora repiten con una nueva investigación que, según el escritor, no va a dejar frío a nadie: “He podido acceder a datos muy interesantes de la lucha contra ETA. Ahora que se disolvió se pueden contar, pero más que los datos he podido acceder a las sensaciones personales de muchas personas que la desmantelaron. Parecía que ETA era imposible que desapareciera de nuestras vidas y mira ahora. La solución fue la Guardia Civil y el Estado de derecho. No porque ETA recapacitara, sino porque era inviable, dejaron las armas".

En el libro, Silva ahonda y tira de un hilo para ir contando dato por dato toda la información sobre la banda terrorista: “En mi libro hay una investigación, y que se complica cuando se averigua quién es el asesinado. Eso plantea preguntas y, además, me permite indagar sobre el pasado de Vila. Corcira es el nombre de la polis que había en Corfú. Hace 2450 años hubo una guerra civil. El vecino era el enemigo. Esa descripción del odio se parece mucho a la que hemos visto aquí". Pero el libro también tiene un trasfondo más concreto según nos ha contado el escritor: “Es una alusión a las formas que adopta el odio. Los airados llevan la voz cantante y la gente que intenta poner sentido común son callados. También cómo se pervierte el lenguaje. La ensalada de tiros que describo al principio es de la realidad. Las operaciones están inspiradas en hechos reales, ficcionadas pero inspiradas".

Tampoco se ha quedado corto al relatar los hechos según acontecieron: “De momento no me han dado ningún toque de la Guardia Civil, quizás me llegue, pero aún no. Cuento episodios de acciones ilícitas, algunas sentenciadas, pero no es la primera vez".

