Las pistas de Carmen Lomana sobre la ruptura de Casillas y Sara Carbonero: “Hay cosas que van a ir saliendo”

La socialité Carmen Lomana daba pistas este sábado de los motivos reales de la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero, de los que no paran de aparecer nombres de terceras personas con los que lo relacionan. El último de esos nombres es el del artista Pablo López, del que se ha sugerido que podría existir una amistad con la periodista, todo ello antes de que el propio músico respondiese asegurando que no la conoce y mostrando su indignación: “ ¿Estáis de broma, no? Agradecido, pero voy a cerrar que me da vergüenza”.