Julia Navarro, sobre la serie basada en ‘Dime Quién Soy’: “Con el guion parecía la señorita Rottenmeier”

“Ha sido una serie muy difícil de hacer porque yo he sido muy exigente con el guion” ha comentado la escritora. “'Dime quién soy' ha costado mucho sacarlo adelante en tv, he sido muy exigente con los guiones. Quería que los espectadores reconocieran mis historias. Es un buen resumen de la novela, estoy satisfecha y el trabajo actoral es extraordinario".

“Irene Escolar es una apuesta personal mía, insistí mucho en ella. Es de nueva generación, una actriz absolutamente completa con muchos registros. No te decepciona nunca. Creo que están todos encantados, llena la pantalla" ha comentado sobre el proceso de producción de la serie.

"La cantidad de escenarios ha sido un reto, y se ha rodado como cine. Una inversión muy grande y se ve. Cada capítulo tiene una luz diferente, es un esfuerzo enorme. Y son 1.200 páginas en 9 capítulos. Va a llegar a EEUU. Los lectores norteamericanos miran más hacia dentro que hacia fuera, las historias europeas las ven más lejanas. No son lectores fáciles. Estoy segura de que la serie va a ser una oportunidad para que se acerquen a la novela", explica Navarro.

“He estado muy pendiente del guion, parecía la señorita Rottenmeier, han pasado cuatro equipos de guionistas por la serie porque no me sentía cómoda. Ha sido complicado”, reconoce la escritora.

"Ahora estoy terminando de escribir mi última novela, que está relacionada por cómo he vivido el confinamiento, que me ha afectado mucho. Estaba en casa con una falta de libertad y deseo de salir a la calle continuo. Me ha afectado, pero estoy terminando la novela en la que el proceso creativo ha sido raro", finaliza Julia.