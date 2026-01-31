José Miguel Gaona: "Permitir el regreso del Rey emérito revelará cómo España entiende el perdón y la responsabilidad"

La reciente proliferación de publicaciones sobre el rey Juan Carlos, su avanzada edad y su ausencia en el funeral de Irene de Grecia por motivos de salud han reavivado el debate nacional sobre su permanencia fuera de España. La controversia coincide con el éxito de ventas de sus memorias y la publicación de nuevos ensayos de historiadores como Stanley Payne, Jesús Palacios y Charles Powell, que abordan su figura. A esto se suman rumores de que la reina Sofía desearía tener a su lado al rey emérito en estos momentos difíciles.

Un revisionismo con trasfondo ideológico

El profesor de psicología forense José Manuel Aguilar sostiene que, más allá de los conocidos escándalos de su vida privada, como la cacería en Botswana o el caso Corinna, existe una motivación más profunda. Según Aguilar, hay "una intención por parte de los que perdieron la guerra civil de empañar todo aquello que esté relacionado con la transición política española". El experto vincula esta corriente revisionista con ataques recientes a otras figuras clave como Adolfo Suárez o la crítica al rol del Partido Comunista durante la Transición.

Aguilar identifica varios factores que impulsan esta revisión histórica. Entre ellos, un cambio generacional que desconoce el componente emocional de la Transición, el uso del "régimen del 78" como "arma arrojadiza" en la política actual y una actitud de "adanismo", que desprecia todo lo anterior para empezar de cero. "Aquí se desprecia, o sea, lo anterior se desprecia, al enemigo se le desprecia", lamenta el profesor.

Justicia, humanidad y memoria institucional

Por su parte, el doctor José Miguel Gaona coincide en el trasfondo ideológico y plantea el dilema que afronta la sociedad española: elegir entre "una justicia ejemplar y transparente" o aplicar "la humanidad y la historia". Para Gaona, la decisión final es crucial, ya que "cualquier decisión dice algo profundo sobre cómo España entiende la responsabilidad, el perdón, y, desde luego, sin lugar a dudas, también la memoria institucional".

Cualquier decisión dice algo profundo sobre cómo España entiende la responsabilidad, el perdón, y la memoria institucional" José Miguel Gaona, psiquiatra

Gaona advierte sobre un intento de reescribir la historia, comparando la situación con el "Ministerio de la Verdad" de la novela *1984* de George Orwell. "Lo que quiere es vender lo que ellos dicen que ocurrió", afirma. En este contexto, resulta especialmente llamativo que don Juan Carlos no tiene ningún cargo judicial a sus espaldas, ya que tanto los jueces españoles como los suizos han considerado que tiene sus cuentas saldadas con Hacienda.

Las consecuencias de morir en el exilio

La posibilidad de que el rey emérito fallezca fuera de España plantea serias cuestiones políticas. José Manuel Aguilar considera que sería perjudicial para el país y ve la situación como "una injusticia". Sostiene que la permanencia del rey fuera de España es un acto que "lo está haciendo también por España, lo está haciendo por una institución", un sacrificio similar al de su padre, don Juan de Borbón, cuando renunció a sus derechos dinásticos.

Permitir el regreso de Juan Carlos I, argumentan los expertos, no supondría una "absolución moral" de sus errores, sino el reconocimiento de un legado con "luces y sombras", donde también se incluye detener el golpe de estado o fomentar la Transición. Para José Miguel Gaona, que un exjefe de Estado muera en el exilio "proyecta una imagen de ruptura histórica no resuelta". La vuelta, sugiere, podría realizarse de forma discreta, "sin honores, en un barco privado y ya está".