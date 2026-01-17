Jorge Olcina, meteorólogo: "Entre el lunes y el jueves el tiempo va a estar alterado con precipitaciones y una masa de aire frío, sobre todo en esta zona, por la borrasca Harry"

La borrasca Harry ha llegado a España con una intensidad inesperada, dejando nieve en Madrid y en otras zonas del centro peninsular. El meteorólogo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha explicado en el programa 'Fin de Semana' de COPE que la borrasca "está siendo bastante activa", con frentes que han provocado nevadas en cotas más bajas de lo esperado.

Olcina ha detallado que la borrasca ha venido con "frentes secundarios muy fríos, cargados de humedad", lo que explica la nieve. Aunque la inestabilidad en el centro peninsular disminuirá este sábado por la tarde, el foco principal de las precipitaciones se mantiene anclado en el arco Mediterráneo, afectando especialmente a Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia.

Una 'dana' afectará al Mediterráneo la próxima semana

La situación se complicará en el Mediterráneo a partir del lunes. Según el experto, la formación de una pequeña dana entre el lunes y el jueves "va a estar alterado el tiempo con inestabilidad, precipitaciones, incluso con temporal marítimo a partir del martes".

EFE Un grupo de personas en O Cebreiro (Lugo), este viernes. El acercamiento de una amplia vaguada y la formación de unas bajas presiones dejarán este sábado en la península y en las Baleares cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, así como nevadas en los Pirineos.

Las zonas que previsiblemente se verán más afectadas por este fenómeno serán Cataluña, Baleares y el norte de la Comunidad Valenciana. Olcina ha sido claro al respecto: "el foco principal de la inestabilidad en los próximos días se va a centrar en Cataluña". La borrasca también ha afectado a las Islas Canarias con una "colada de aire atlántico frío".

Para el resto de la península, la borrasca Harry deja una nueva masa de aire frío que traerá un ambiente más gélido. Se esperan noches frías en el centro peninsular y temperaturas máximas contenidas. "Entramos en unos días, podríamos decir de invierno, temporal de invierno", ha concluido Olcina, describiendo un escenario de "tiempo desapacible" con nieve por encima de los 1.000 metros, aunque matizando que no es una ola de frío.

Esta situación se traduce en la activación de alertas en once comunidades autónomas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso a nivel naranja (riesgo importante) en Galicia, Aragón y Castilla y León. En el caso de Galicia, la alerta se debe al fuerte temporal marítimo, con olas que podrían alcanzar entre 5 y 6 metros en A Coruña. Por su parte, en Aragón y Castilla y León, el riesgo se centra en las copiosas nevadas, que serán especialmente intensas en el Pirineo aragonés y en zonas de Ávila y Segovia, donde se esperan acumulaciones de hasta 20 y 5 centímetros respectivamente.

Además de la nieve, las precipitaciones serán protagonistas. En Cataluña y Baleares se esperan lluvias fuertes y persistentes. En algunas zonas, las acumulaciones podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y los 60 litros en doce horas, acompañadas de fuertes tormentas, un pronóstico que coincide con el traslado de la inestabilidad hacia el arco Mediterráneo señalado por el meteorólogo.