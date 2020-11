Jiménez-Becerril: “Deberían acercar a los asesinos a la calle Remondo, donde dejaron tres niños huérfanos”

Teresa Jiménez-Becerril, hermana de Alberto Jiménez-Becerril, ha criticado duramente en COPE el acercamiento de los presos y autores del crimen al País Vasco en una orden firmada por el Ministerio del Interior. “Estaba en el Congreso cuando me enteré, a mí no me ha llamado nadie, mandaron un email avisando de todos los presos a los que sacan y, personalmente a nosotros no nos escribieron”, reconocía en Fin de Semana de COPE la diputada del Partido Popular.

“Han decidido acabar la dispersión, pero yo les diría que, en vez de acercarlos a su casa, que los acerquen a la calle Don Remondo, donde le dieron dos tiros en la nuca a Alberto y a Asen, y dejaron a tres niños huérfanos. Llévalos allí, a ver si se acuerdan de lo que hicieron”, lamentaba Jiménez-Becerril. Y es que todo ello se produce en la misma semana en la que el Gobierno ha conseguido el apoyo de la formación abertzale EH Bildu para aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado de Sánchez e Iglesias.