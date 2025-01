La dramática espera de Itzik Horn, padre de dos rehenes secuestrados por Hamás: "Todos tenemos esperanzas de que salgan"

Este domingo se cumple la primera semana de tregua entre Israel y Hamás y el primer intercambio de rehenes, tres mujeres israelíes y 90 presos palestinos. En esta primera fase de la tregua van a ser liberadas las 33 personas que aparecen en la lista oficial que difundió el gobierno. No se sabe el orden ni el número... solo que va a tener lugar los sábados.

Serán 33 rehenes de 98 en total. Vivos o muertos. Se desconoce su estado de salud. Solo se sabe que están en manos de Hamas. Con estos datos nos podemos hacer una ligera idea de la incertidumbre que tienen que estar viviendo las familias de los desaparecidos. Los que aparecen en la lista y los que no.

En este sinvivir está un padre que pasó hace unos meses por este programa. Itzik Horn tiene a dos hijos secuestrados por Hamás. Iair, de 45 años, aparece en esa lista de personas que van a ser liberadas. En cambio, el nombre de Eitan -de 35- no está: "Mi hijo Iair está en la lista y Eitan no, pero no sabemos qué va a pasar, cuándo va a salir, si se va a cumplir la lista o no. Porque depende de una organización terrorista y qué veracidad se le puede dar a una banda terrorista...", ha explicado con mucha emoción.

Las familias de los secuestrados por Hamás llevan un año y medio de sufrimiento, de angustia, de incertidumbre... y como consecuencia, los familiares como Itzik llevan mucho tiempo sin dormir una noche completa: "Hace quince meses que todas las familias de los secuestrados estamos en estas condiciones y eso es lo que justamente por otro lado nos da fuerza para seguir adelante con nuestra lucha para que hagan todo lo posible para liberar a los rehenes", ha comentado.

Por desgracia, a día de hoy Horn no sabe prácticamente nada sobre el estado de salud de sus hijos: "A principios de noviembre de 2023 nos dieron las noticias más importantes que nos podían dar, que los habían visto y que estaban bien. Pero desde entonces ha pasado un año y medio...". Es mucho tiempo. Y más si tenemos en cuenta que están en manos de terroristas. "Esperamos que el acuerdo se cumpla. Según todas las proyecciones Iair saldría en el último grupo, porque primero tienen que salir todas las mujeres, pero aún así nadie sabe quién está con vida", ha concluido el entrevistado.

