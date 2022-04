“Invertir en seguridad digital ha dejado de ser un gasto para ser una verdadera necesidad”

Lo hemos dicho en Fin de Semana y no es ninguna broma ni premisa de una película de ciencia ficción: la guerra ya no es solo en el mundo que pisamos, ahora internet es una plataforma desde la que se puede poner en jaque a un país entero.

Tanto es así que el Gobierno se lo ha tomado en serio y ha aprobado esta semana un paquete de 1.200 millones de euros en un plan especial de ciberseguridad porque temen que los hackers adscritos al Gobierno ruso nos ataquen. Tecnología implica hablar con Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting, quien asegura que "esa cantidad me parece escasa, hay tantas cosas que actualizar como sistemas de la Seguridad Social con Windows antiguo. Los únicos que funcionan bien son los de Hacienda y no lo hacen del todo bien. Invertir en seguridad no es un gasto, es una inversión, todos vivimos en la realidad digital y tener buenos sistemas es un activo para el país. Ahora los sistemas informáticos controlan los vuelos, todas las infraestructuras, centrales nucleares, sistema eléctrico… sufres un ataque y estás vendido".

En otro orden de cosas, el interés del usuario medio por Facebook se ha desplomado cerca de un 90 % en los diez últimos años, según un estudio llevado a cabo sobre la popularidad actual de la red social tras su conversión en Meta, y Stella lo tiene claro: "Facebook es como otras redes sociales, va por públicos y edades, pero sí es verdad que está perdiendo público y, además, con las nuevas opciones de los iPhone, aún más ya que su 'transparencia de rastreo de apps' ha hecho que muchos rechazan compartir esta información en masa, y eso ha repercutido en las empresas que se publicitan en Facebook".

