La histórica canción que has escuchado y a la que se le escapó el Oscar por una norma particular que había vigente: "No ganó"

Estamos a unas horas de la gran fiesta del cine mundial: los Oscar. Con nuestro querido Markote aprovechamos la ocasión para hablar en 'Fin de Semana' sobre el Oscar a mejor canción. Y, para ello, propone a Cristina y el resto de colaboradores un concurso con este tema.

Pero, antes que nada, recuerda que esta noche Elton John podría ganar por tercera vez el Oscar a mejor canción por 'Never Too Late'.

'Emilia Pérez' está nominada por dos canciones y 'Seis Triple Ocho' también opta a la estatuilla. Bueno, el concurso que propone Markote es el siguiente: les pone a López Schlichting y el resto de compañeros canciones de películas y tienen que decir si ha ganado el Oscar o no. ¿Acertarán muchas? ¿Fallarán?

La primera es 'Eye of the Tiger', de Survivor. Una canción que sale en Rocky III.

Todos los compañeros dicen que esta canción ganó un Oscar a mejor canción, a excepción de Laura Rubio "por llevar la contra". ¡Y ha ganado ella! Estuvo nominada. Pero no ganó la estatuilla.

La siguiente es muy conocida: Audrey Hepburn en 'Moon River'... ¿ganó el Oscar?

Todos dicen que sí, a excepción de Diego Pinilla, que dice que no. Y...¡sí se llevó el Oscar!

Vamos con otra canción mítica. De la película 'El graduado'. El sencillo es Mrs. Robinson. Es de 1967.

Resulta que no ganó el Oscar. También la opinión al respecto ha estado muy dividida en 'Fin de Semana'.

¿Y conocéis esta canción? De la película 'Casablanca' en el año 1942. Se llama 'As Time Goes By'

Diego Pinilla es el único que ha dicho que no se llevó el Oscar. Y, efectivamente, no ganó la estatuilla. Explica Markote que "en ese año había una regla que decía que no podían ser canciones compuestas antes de la emisión de la película. Y esta canción es del año 1931". Esa es la histórica canción a la que hacíamos referencia en el titular.

Y ahora nos vamos a una canción más actual. 'Let it Go', de Frozen.

¿Se llevó el Oscar? Dicen todos que no, a excepción de López Schlichting. Efectivamente, se llevó el Oscar. "Disney gobierna esta categoría. En la década de los 80-90, ganaban siempre", explica Markote en 'Fin de Semana'.

Quedan 4 canciones y vamos con la siguiente. 'Somewhere over the rainbow', de 'El Mago de Oz'....¿ganó el Oscar a mejor canción? Lo cierto es que sí la ganó.

Otra canción histórica. 'I will always love you' de la película 'El Guardaespaldas'.

Era una versión. Por eso no ganó el Oscar. Vamos con la siguiente y más nueva: 'Shallow', con Lady Gaga y Bradley Cooper de la película 'Ha nacido una estrella' (2018).

Todos aciertan de forma unánime. Ganó el Oscar. Y vamos...¡con la última! 'Stayin Alive'. BSO de 'Fiebre del Sábado Noche'.

¿Ganó el Oscar? ¡Sí!

Y el vencedor del concurso es....¡Diego González! que se ha llevado un beso de Markote tal y como has visto en el vídeo anterior.