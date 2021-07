“Hemos rechazado ofertas muy rentables en televisión porque no nos dejaban hacer nuestro guion”

Han vuelto y lo han hecho por la puerta grande: las actrices Sole Mallol y Elena Martín demuestran que lo clásico nunca pasa de moda, por eso resucitan a ‘Las Virtudes’, ese dúo cómico que tanto triunfó en la televisión.

Ellas reconocen en Fin de Semana con Cristina que siempre han hecho “lo que nos hadado la gana”: “Había cosas que nos daban mucho dinero pero si el guion no era nuestro decíamos que no, y ahora lo miramos atrás y nos sorprende que tuviéramos aquel valor, pero siempre nuestros guiones, si no era nuestro decíamos que no”.

Por cierto que ellas llevan por bandera algo que en su momento rompió moldes: “Tenemos el orgullo de decir que fuimos las primeras en mostrar en tv la barriga de embarazadas, primeras. Nadie lo hacía porque parecía raro e incomodaba, lucimos las barrigas y fue tal sorpresa que la gente pensaba que eran cojines, cuando nacieron dijeron ‘ah que era verdad’. Los dos niños se llevan dos meses. Teníamos la misma tripa y a la gente no le entraba en la cabeza. Fue muy gracioso porque nos ponían cojines y nos los quitábamos porque nos encantaba”.

Ah, y por supuesto lo políticamente correcto ha hecho mella en su espectáculo porque reconocen haber tenido que “limar” sus sketches: “Decimos cosas que ahora no se pueden decir y había que quitarlas”.

Del caso de José Luis Moreno, Sole asegura que lo ve “con pena”: “Si lo ha hecho tendrá que pagar, pero tiene presunción de inocencia. Nos dio trabajo muchos años y no nos trató mal. Tardaba en pagar pero siempre he cobrado, no puedo quejarme de eso, ya veremos qué pasa”, finaliza.