“Hazte una lista de la compra, así comprarás lo que necesites, no lo que quieran venderte”

Como cada semana, la psiquiatra Marian Rojas, autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’, da los mejores consejos para la salud mental. A nadie se le escapa que estos días vivimos muchas rebajas en la mayoría de las tiendas, y eso puede implicar un riesgo: querer comprarlo todo, comprar compulsivamente. Y eso tiene un nombre: oniomanía.

Para eso está Marian Rojas, para evitar estos riesgos y, si los sufrimos, saber cómo superarlos. Esta semana en Fin de Semana con Cristina explica el síndrome de las compras compulsivas: “No creo que haya nadie al que no le haya llegado el ‘Black Friday’ por algún medio. Te van siguiendo tus búsquedas y eso que has mirado varias veces llega con descuento, y te sientes torpe si no lo coges. Y entonces entra ansiedad de ‘no he hecho bien la lista de lo que tengo que comprar’. Me parece muy interesante enfocarlo de una manera: la felicidad depende del sentido que le damos a la vida. Mi vida tiene un proyecto, una dirección. Cuando la vida no tiene sentido tendremos a sustituir el sentido de la vida por sensaciones, lo llenamos con masajes, comida, compras, videojuegos… lo que cubren los sentidos son estas cosas que dan un flash de felicidad pero luego llega el vacío”.

Marian explica que el comprador compulsivo tiene un perfil bastante decidido: “Son personas con cierto sentimientos de soledad, de vacío, necesitan la sensación de que adquieren un producto y siempre piensan en lo que van a conseguir, y con miedo a perder las ofertas. Las compras son una vía de escape. Buscan un tipo de evasión ante el problema del vacío de su vida y les afrontar un problema”. A esto se suma la facilidad con la que se compra hoy en día: “Es darle un clic y listo. Lo que hemos comprado muchas veces nos soluciona esa ansiedad, pero pasado poco tiempo vuelve”.

La psiquiatra da, además, un dato: “Muchas veces en estas compras lo hacemos por comparar para potenciar ese vacío interior que tenemos”, por eso da los mejores consejos: “Evita usar tarjetas de crédito o limita la cantidad que puedes usar. Saca el dinero del banco y ve con dinero en efectivo. Hay una percepción mucho mayor del gasto si es con monedas. También hacer una estimación del gasto o nos vamos a los números rojos”. Más consejos: “Cuando vayas a centros comerciales ve en transporte público para pensar en lo que te vas a gastar. Muchas veces esa capacidad de reflexionar te hace darte cuenta de que muchas cosas no las necesitas. Si salgo a lo ‘voy a ver qué encuentro’ se te puede ir de las manos”. Y para finalizar, “haz lista, te permite lo que tú necesitas, no lo que los otros quieran venderte”.