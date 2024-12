Las grandes ciudades españolas, abarrotadas en pleno puente de la Inmaculada: "La gente tiene ganas de salir y disfrutar"

En pleno puente de la Constitución y a pocas semanas de que empiece la Navidad, las calles de muchas ciudades españolas se han llenado por completo. Ya no solo hablamos de turismo, sino de los desplazamientos dentro de las ciudades para ver las luces, e incluso para aprovechar para hacer las compras navideñas.

Málaga, Vigo, Valencia... y Madrid. Hasta la Puerta del Sol y frente al reloj que acostumbra a dar las 12 campanadas cada 31 de diciembre, la directora de 'Fin de Semana' Cristina López Schilling se ha desplazado para conocer algunas de las historias de las miles de personas que han aprovechado para venir este fin de semana a la capital.

las voces de los protagonistas de este puente de la inmaculada

Cristina ha podido hablar con Enrique, Pilar y sus dos hijos, Lola y Enrique. Una familia que viene de Jaén y, tal y como ha relatado el padre, han aprovechado para ver las luces. "Es la primera vez que vengo y vamos a intentar disfrutar de la familia, que a los peques les gustan las luces y el ambiente", ha dicho.

La madre, Pilar, ha contado que "esto es otro aire, otro estilo, esto es alegría". A ella no le agobia el ambiente: "Estas fechas son muy buenas para toda la familia. La gente tiene ganas de salir, de disfrutar, de pasar estos días en familia".

Ambos se alojan en casa de unos amigos, Jorge y Mari. Él es de Linares, pero vive en Griñón, en Madrid. "Vinimos con estos amigos, a pasar la tarde y disfrutar del ambiente", ha dicho. Su mujer ha asegurado que "puedes ir por todas partes y jamás ha pasado nada; además es muy distendido y muy alegre, me encanta venir".

Una oleada de gente que dueños de pequeños negocios, como Arturo, celebran con los brazos abiertos. Él es la sexta generación de trabajadores en Casa Diego, un pequeño comercio en la Puerta del Sol que vende abanicos o paraguas, entre otras muchas cosas. "Aquí estamos un puente más trabajando y viendo al público que está por aquí".

No obstante, no todo es gente que celebra tanto ambiente. Frente a El Corte Inglés, Cristina ha podido ver a Ana, quien sentada en el suelo y rodeada de bolsas, ha asegurado que es "un suplicio, está todo hasta arriba de gente". Ella es de Cuenca, pero su marido es de Madrid, por lo que vienen a menudo. "Este cisco es increíble. Yo porque he venido obligada, me habría quedado en Cuenca tan ricamente. Me quiero ir a mi casa a echarme una caña", ha agregado la conquense entre risas.