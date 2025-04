El testimonio de Joaco para visibilizar el TDAH: "Tengo un Ferrari con freno de bicicleta"

“El TDAH es como tener un Ferrari con freno de bicicleta”, resume Joaquín Pérez 'Joaco', un adolescente de 16 años que convive con este trastorno desde los 7. En el programa "Herrera en COPE", el joven ha compartido cómo el TDAH le dificulta concentrarse en clase: “Si me interesa lo que dicen, puedo estar toda la clase atento, pero si no, es como si no pudiera ni intentarlo”.

Su madre, Leonor, ha aportado una perspectiva imprescindible: “Como madre, es muy duro. Pero para ellos es aún más. Son personas poco comprendidas. A veces, la impulsividad los lleva a reacciones desmedidas”. Relató un episodio en el que su hijo, tras un enfado, cruzó una avenida y le lanzó piedras: “Después de explotar, lo abracé… y se quedó dormido”.

Joaco ha admitido que antes era muy impulsivo y que le cuesta gestionar sus emociones. “Cuando tengo la habitación desordenada, no sé ni por dónde empezar”, cuenta. Esta dificultad de organización es una de las características más comunes del TDAH.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Vuelve a ver la entrevista a Joaco y Jero García en 'Herrera en COPE'

El entrenador de boxeo y excolaborador de "Hermano Mayor", Jero García, ha intervenido también en la entrevista. Diagnosticado con TDAH a los 36 años, ha explicado que muchos casos permanecen sin diagnosticar, mientras que otros se sobrediagnostican. “Un niño sobreestimulado por las pantallas puede parecer hiperactivo. Le quitas las pantallas y pierde el foco. Ahí ya te han diagnosticado TDAH”, ha ironizado, denunciando la ligereza con la que a veces se etiqueta este trastorno.

Para García, el deporte fue clave: “A mí el boxeo me salvó la vida. Sin él, no sé dónde habría acabado. El TDAH no es una condena, es un superpoder si sabes manejarlo”. En su gimnasio acoge a jóvenes diagnosticados con este trastorno, como Joaco, para enseñarles a canalizar su energía: “Tienen un hiperfoco increíble. Solo necesitan saber utilizarlo”.

Leonor ha reivindicado la necesidad de colegios especializados: “Cuando diagnosticaron a mi hijo, la neuróloga me dijo que, sin medicación, acabaría en un centro de menores. Nos vimos obligados a medicarlo, pero no es la solución definitiva”. Joaco ha confirmado que la medicación lo apaga: “Me deja apagadísimo. No me gusta”.

Ambos han denunciado el estigma social. “Lo que más me duele es que digan que los niños con TDAH no tienen límites. Mi hijo los tiene, pero a veces se los salta. No es lo mismo”, afirma Leonor.

Joaco, por su parte, ha lanzado un mensaje claro a la sociedad: “Que no te dejen atrás en el aula por tener TDAH. Que no te sienten al fondo solo por ser diferente”.

La entrevista ha terminado con una reflexión de Jero García: “Hay muchos niños con TDAH que acaban delinquiendo porque necesitan regularse emocionalmente, y la única forma que conocen es a través del riesgo. Tenemos que darles alternativas. Tenemos que decirles que no están rotos. Tienen un superpoder”.