Roberto Morales, alarmado por los posibles experimentos de Ancelotti en la Champions frente al Arsenal: "Me parece peligroso"

A Roberto Morales parecen asustarle algunas de las novedades que prevé Carlo Ancelotti para jugar en el Emirates Stadium frente al Arsenal este martes en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Miguel Ángel Díaz, enviado especial de la Cadena COPE a la capital inglesa, informó en El Partidazo de COPE de este lunes que, a tenor de lo visto en la última jornada de trabajo en el Real Madrid previo al encuentro, Alaba se confirma como la opción en el lateral izquierdo ante la baja de Ferland Mendy. Lucas Vázquez ocupará el lateral derecho pensando en que Fede Valverde juegue en el centro del campo junto a Camavinga, por lo que no jugaría Modric de inicio. La pareja de centrales será la conformada por Asencio y Rüdiger. Rodrygo, Bellingham, Vinicius y Mbappé ocuparían el resto de posiciones en el once titular. La portería volvería a quedar custodiada por Courtois, que reaparece tras perderse los últimos tres partidos por lesión.

EFE Ancelotti, en el banquillo, en el Real Madrid - Valencia

Morales se fija con lupa en algunos jugadores. No le genera tranquilidad la propuesta de los laterales en el Real Madrid. Cree que el partido en Londres, para Lucas Vázquez, "es un nuevo examen de altísima exigencia" dado que, bajo su criterio, "hasta ahora no ha estado a la altura" y le sorprende que "en un partido de esta dimensión, y con lo complicada que está LaLiga, no invente cualquier fórmula para meter otro lateral como Fede Valverde".

Haciendo bueno un argumento de Manolo Lama, considera que la ausencia de Aurelian Tchouaméni "es un condicionante clave. Debe ser que no ve a Modric ya para este tipo de partidos, porque también podían jugar Camavinga y Modric", en el centro del campo.

EFE David Alaba del Real Madrid asiste a un entrenamiento en el estadio del Arsenal en Londres, Gran Bretaña, el 7 de abril de 2025.

La entrada de David Alaba en el lateral izquierdo, sencillamente, le parece "un experimento peligroso en unos cuartos de final de Champions". Hay una razón clara para considerarlo así: "No ha jugado toda la temporada ahí, y físicamente no es el futbolista de antes de lesionarse la rodilla". Para ello, cree que hay otra solución más segura: "Teniendo al lateral puro, suplente, si consideramos que Mendy es el titular, o sea, teniendo a Fran García me parece un golpe directo a la confianza de Fran. No creo que esté haciendo una mala temporada como para sentarle en un día así".

Todo este cóctel que prepara Ancelotti para afrontar el partido en el Emirates no termina de dejarle tranquilo a Morales, que no oculta su desconfianza: "Vamos a ver cómo le sale, porque como le salga mal..." Y recuerda que "si a Ancelotti se le ataca sin experimentos, veremos cuando hace este tipo de probaduras", concluyó.

lo que hay detrás de los 'experimentos' de ancelotti

Joseba Larrañaga trató de tranquilizar a Roberto Morales explicando que lo de poner a Alaba en la izquierda sea "básicamente para cerrar a Saka, que es el peligro que va a tener y querrá buscar un perfil más defensivo".

Queda en el aire si, por velocidad, Fran García podría neutralizar a Saka mejor que el defensa austriaco.

CORDONPRESS Saka intenta un tiro de falta en el partido entre el Everton y el Arsenal en la Premier League

"De lo que no nos fiamos es de la falta de minutos que tiene y de cómo pueda estar físicamente", precisó Roberto Palomar: "El suplente que tiene Fran García, que más o menos está cumpliendo, no va a ser un lateral de época en el Real Madrid, pero es el suplente de Mendy y está cumpliendo. Y con cierto físico, y con velocidad que la tiene, yo creo que sí puede enfrentarse a Saka. Y para la derecha, que ya sería mover mucho, yo no sé si meter ahí a Asencio y dejas a Alaba con Rüdiger en el centro del campo", propuso dado que Palomar también coincide con Morales en otra cuestión: "Yo es que a Lucas le estoy viendo muy flojo esta temporada".