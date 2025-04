Canales rompe su silencio tras el enfrentamiento con Demichelis: "No me arrepiento de nada..."

El español Sergio Canales, centrocampista de los Rayados de Monterrey, aseguró este lunes no estar arrepentido de discutir con el entrenador de su equipo, el argentino Martín Demichelis, y por el enojo patear una puerta que le provocó una lesión.

"Solo quiero que sepan que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó, porque de mi parte no he hecho nada malo", explicó en un video que difundió en su cuenta de X, en el que habla por primera vez de la situación.

El jueves pasado, la prensa mexicana filtró el altercado entre Canales y Demichelis, que más tarde el estratega confirmó. También, el mismo jueves, Monterrey emitió una nota de prensa en la cual informaron de las heridas que sufrió Canales en la pierna izquierda por romper una puerta de cristal en las instalaciones del cuadro cinco veces campeón del balompié local.

"Nunca he querido perjudicar a este equipo con el que me he sentido muy identificado y que desde que he llegado he dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido", añadió Canales, quien por las heridas en su pierna se perdió el partido pasado de su equipo, el triunfo por 3-1 el sábado pasado ante el Guadalajara en la decimocuarta jornada del torneo Clausura.

Canales, exjugador del Real Betis, sigue en recuperación y al momento no se sabe si este sábado podrá disputar el derbi de la ciudad de Monterrey ante los Tigres UANL, en la antepenúltima jornada de la fase regular certamen.

"Desafortunadamente, producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa, pero creo que constructiva, que se ha magnificado dado el accidente que tuve", añadió el español. Canales dijo estarlo "pasando bastante mal" porque hubo "desinformación" de lo que pasó con Demichelis.

EFE Sergio Canales celebra un gol con la camiseta de Rayados de Monterrey.

"He guardado silencio por respeto, pero saben de mi compromiso y mi amor por este equipo, por eso he grabado este video para ponerle punto final al tema. Tenemos que estar enfocados, unidos e ir por ellos. Y arriba el Monterrey", sentenció Canales.

Los Rayados buscan en las tres jornadas restantes del Clausura su pase directo a los cuartos de final y para ello necesitan a un Canales recuperado ya que el ibérico es el segundo máximo anotador del cuadro con seis dianas.