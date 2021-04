“La gente necesita reírse, sobre todo ahora, y por fortuna las mascarillas frenan el virus, no las risas”

Joaquín Reyes ha estado en Fin de Semana con Rosa Rosado, donde ha reconocido que “era el graciosete de la clase, además tenía la enorme suerte de que mi madre era la profesora y muchas veces me pasaba de gracioso y el castigo era que un compañero me llevase a la clase donde mi madre impartía, así que imagínate cómo se ponía mi madre de contenta al verme en su clase, me decía ‘ya hablaremos en casa’, y eso era algo terrible”. “De hecho en el colegio yo le dije un día ‘mamá’, y ella me respondió ‘aquí no soy mamá, doña Concha ‘, y claro, como comprenderás me llevaba más derecho que una vela. Estuvo de profesora 40 años y era muy buena”.

“Dibujar es mi vocación más temprana, lo que más me gusta hacer. Soy un afortunado por poder trabajar en el mundo del espectáculo y no sé cómo me lo he podido montar así de bien, sin embargo dibujar sigue siendo mi refugio y de las cosas que más me divierte hacer”, reconoce Joaquín, que también añade que “lo del mundo del espectáculo fue un ‘accidente feliz’ porque no estaba planeado y me siento muy afortunado porque hay mucha gente que lo intenta y no termina de lograrlo, y sobre todo a la comedia, algo muy bien valorado y ayudamos a que la gente supere sus problemas, da gusto cuando se te acerca alguien y te dice que le has hecho feliz. No es por ponerme cursi pero es la mayor recompensa”.

Parar felicidad el título de su nuevo espectáculo ‘Festejen la broma’: “Es recomendable que me riais las gracias porque ahí estoy yo esforzándome por haceros felices así que vosotros tenéis que ir con ánimo de reíros. Es verdad que la gente ahora con esta situación tiene muchas ganas de divertirse y evadirse y para esto estamos ahora los cómicos y bufones”.

Joaquín ha estado dos semanas de espectáculo pero tras muchos problemas: “Lo estrenamos en enero de 2020, lo interrumpimos y luego lo retomamos, luego se volvió a interrumpir… me da la sensación de que no lo he terminado de afinar. En estas dos semanas, donde he hecho doce actuaciones, me ha servido también para volver a ponerlo en marcha y disfrutarlo y afinarlo. La comedia, y sobre todo los monólogos, la vas afinando y estar dos semanas en mi casa me ha servido”. “Por fortuna las mascarillas frenan el virus pero no las risas, una frase algo cursi pero es así. La gente lleva sus mascarillas como es normal pero se ríen y se oyen las risas y me siento orgulloso de la gente que va a ver espectáculos y que apoya la cultura, además los teatros han hecho un esfuerzo muy grande por cumplir con las medidas de seguridad. Solo me queda estar ‘emocionado y agradecido’”.

A Reyes le gusta “el humor blanco, el absurdo, está claro que los cómicos tenemos que forzar un poco los límites porque para esto está el humor, pero yo creo que la gente responde muy bien porque lo hemos pasado, en general, regular y mal, está la cosa muy complicada pero la gente necesita reírse y lo notas, es muy útil y necesario el humor ahora mismo. Todos hemos pasado por situaciones complicadas, por duelos y problemas, y si tú tienes el humor como herramienta, te es más fácil tirar hacia delante. Pero hay que pensar que cada vez queda menos y que, si hacemos las cosas bien, podremos retomar pronto las cosas que nos gustan”.

Sobre sus famosas e impagables imitaciones, Joaquín reconoce que es una idea “que tuve al principio de mi carrera y la gente me ha comprado y ahí estoy que no hay quien me pare porque los hago todos iguales. Este es mi sello, algo como más vanguardista y surrealista. Aquí eso funciona muy bien y mezclamos mucho lo costumbrista con lo absurdo, somos juguetones, nos gusta mucho el disparate, lo lúdico, lo inesperado… hay grandes cómicos de gran tradición y creo que es algo que llevamos en nuestro ADN y nos gusta, y además como espectador también me gusta, de hecho lo que más”.

“La gente tiene muy buena imagen de nosotros porque nos percibe como amigos, aunque no podemos ser siempre brillantes; sí me gusta ser amable con la gente, creo que la simpatía no se debería escatimar, me parece que las personas que se acercan a nosotros son gente que lo hace con cariño y qué menos que ser agradable y simpático”, explica Joaquín, que reconoce que le “gusta” el cachondeo e intenta “que haya humor” en su vida.

“Valoro mucho que la gente me trate bien e intento devolverlo”, asegura el cómico, que añade que “a lo tonto llevo 20 años y lo voy haciendo mejor, intento no acomodarme y hacer las cosas con ilusión”.