La genial anécdota de las hermanas Schlichting en la playa: “Rescatadas sin quererlo y ridículo vergonzoso”

Anécdotas de playa, ese era el tema de para los oyentes, y Cristina lo ha aprovechado para contar esta genial historia: “Estaba en Carboneras, el pueblo de Encarna, bañándome con Constanza, hacía un poco de marejada pero no excesiva, había una bandera amarilla, nada del otro mundo, y nos echamos a nadar porque cerca hay una isla divina, llegas con un poco de esfuerzo”.

“Constanza y yo vamos, nadando sin parar”, continúa Cristina, que sigue: “Y cuando llegamos más allá de la boya, bastante lejos de la playa, dice ella ‘creo que debemos volver porque el oleaje es un poco fuerte’, y yo le digo que sí, así que nos ponemos en marcha y los primeros 20 metros sí que nos costaron media hora larga, no había manera de volver, había resaca, pero nosotras bien, a nuestro tempo, relativamente lento, yo voy a braza… y de repente vemos que se acerca un barco pequeño con dos tipos vestidos de naranja y se paran ahí al lado… ‘buenas tardes’, ‘buenas tardes’ respondemos, ‘que venimos a rescatarlas’, y yo como si me dicen eso en un mercado con una cesta de cebollas, ‘¿perdone?’, dice ‘que venimos a rescatar a unas personas que tienen dificultades’, Constanza y yo nos miramos y no vemos las dificultades por ningún lado”.

Cristina relata que “habíamos visto un flotador a la deriva unos metros más allá, así que le digo ‘fíjese que he visto un flotador, a ver si alguien necesita ayuda’, así que sale la barca disparada en esa dirección y yo ‘verás tú que al final todavía vemos un disgusto’”. “Al rato vuelve la barca y nos dice ‘que son ustedes a las que hay que rescatar’, ‘¿ah sí?’”, asegura entre risas, que aumentan cuando cuenta que “dice Consti ‘yo es que no puedo subir a la barca porque tengo un pinzamiento en la espalda’, y dice el de la tripulación ‘lo que nos faltaba, una de las señoras tiene un pinzamiento’. Entonces sacan una rampa, tiran de mi hermana y yo le digo ‘oiga, ¿nos van a cobrar?’, y el señor ya indignado y yo ‘no, que si me cobran no me subo, que prefiero seguir nadando’, y ellos ‘que no, que no, que suba usted’”.

Al final “llegamos a la playa y la gente aplaudiendo, nosotras una vergüenza… mi hermana Marina, la tercera que estaba veraneando con nosotros, había entrado en pánico al vernos lejos, había llamado al 112, había puesto a todos los rescatadores en marcha, nos trajeron rescatadas en contra de nuestra voluntad y encima el ridículo de los aplausos, pero lo peor fue la bronca de Marina, toda la tarde gritándonos que éramos unas descerebradas y que la íbamos a matar a disgustos… ¡la que tuvimos, no os digo más!”, termina Cristina entre risas.