Gaona, tajante: "La maldad NO es necesariamente una enfermedad mental"

"Es uno de los temas más fascinantes que existen, ya no solo desde el punto de vista forense, sino moral". Así arrancaba José Miguel Gaona su intervención en la Tertulia de este sábado que planteaba una cuestión muy debatida por los especialistas a lo largo de los años: ¿Es el mal un problema psiquiátrico?

Recordaba el psiquiatra forense que la maldad "no es necesariamente una enfermedad mental: se puede actuar por egoísmo, odio, venganza, resentimiento... pero no por ello tiene que tener una explicación clínica con respecto a los actos. Quizá sí en cuanto a la personalidad pero eso no es una enfermedad mental".

El psicólogo y profesor de la Universidad de Loyola, José Manuel Aguilar, subrayaba algunos elementos que pueden influir: predisposiciones neurológicas o "el entorno, la crianza, la presencia de abusos, negligencia y, sobre todo, la influencia social y cultural".

En ocasiones, cuando alguien comete un crimen, se señala directamente a la psicopatía como enfermedad: "Los psicópatas no son enfermos como tal, es un rasgo de personalidad. Es una manera de ser. Que tiene sus explicaciones, algunas discutidas. Pero es un rasgo como tal, o trastorno, de personalidad. De hecho no sirve de eximente en los juicios" relataba Gaona.

Y aseguraba el doctor que existe una tendencia natural en el ser humano a hacer cosas poco adecuadas "pero hay una serie de mecanismos internos que nos frenan. A quien nos está escuchando no le frena el Código Penal sino un decálogo interno".

¿Qué papel juega la libertad en todo esto? "Uno de los casos más flagrantes al respecto es el de Patrick Nogueira, que le llevé yo en el juicio. Mató a sus tíos, a sus dos niños pequeñitos y los descuartizó mientras enviaba fotografías a un amigo en Brasil. Este individuo tenía una serie de lesiones a nivel frontal del cerebro, la que regula los impulsos, que lo tenía... como un cerebro suizo".