Un fisioterapeuta revela el gesto con el que se ha quitado él mismo los juanetes en los pies: "Ha desaparecido"

Los pies son fundamentales y, cuando vuelve uno de verano del monte o la playa con ellos sin cuidar, vale la pena pensar en ellos. Y es que, cada pie tiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de un centenar de músculos, tendones y ligamentos. Hay especialistas que sostienen que ir descalzos puede ser la soluciones para los dolores y los problemas, incluso que los pies pueden estar relacionados tanto con el dolor de cabeza, el bruxismo o incluso el dolor de cabeza.

Jesús Serrano es fisioterapueta, licenciado en Ciencias de la actividad Física y del Deporte y acaba de publicar un libro llamado 'La salud a tus pies'. Además, en su cuenta de Instagram se ha hecho viral por el tema de los pies porque ha una solución alternativa a lo que está consensuado ahora mismo que es la salud de los pies, como él mismo explica a Cristina López Schlichting en Fin de Semana.

Y es que, apunta nada más empezar Serrano, que los pies “son los cimientos del cuerpo y, si quieres construir tu casa y la cimientas en fango, se va a hundir”.

Lesiones en los pies tras el verano

Serrano asegura en COPE que lleva trabajando de fisioterapeuta desde hace más de 20 años y la herramienta terapéutica más potente es “el movimiento”. “Entrenamos rodillas, espaldas, hombros... Y en los pies en la carrera nos decían que había poco que hacer, pero yo me puse a entrenar pies y vi que la cosa mejoraba”. Explica el fisioterapeuta que la gente se iba a casa con zapatos que acaban en punta (no sólo tacones), tienen suelas demasiado gruesas o tacones elevados. “Entonces, la musculatura del pie se atrofia, hasta que hay un boom del calzado con forma de pie, que permite moverte como si fueras descalzo, y eso te hace feliz”.

Así, la clave del cambio y lo que puede solucionar todo este tipo de lesiones típicas del verano radica, según Serrano, en que vayamos “descalzos”. “Lo que pasa que la industria del calzado te lleva a que el pie es tonto y hay que ponerle suelas gruesas, duras y refuerzos. Y no, el pie tiene la estructura para funcionar solo y los músculos para estabilizarlos”, asegura a Schlichting. “Lo que pasa en verano, que hay torceduras o duelen al andar en la playa, es que llevamos 11 meses con el pie encerrado, se ha atrofiado y, de repente lo exponemos a andar 7 kilómetros descalzo en la playa todos los días”, comenta sobre las lesiones típicas de esas semanas.

De hecho, según el fisioterapeuta, casi todos los zapatos son más pequeños que el pie que gasta la gente. “Yo aseguro con bastante rotundidad que el 95% de las patologías modernas del pie es porque el pie no cabe en los zapatos”, sentencia.

Cómo se quitó el dolor de los juanetes

Insiste el experto en pies que la mayoría de personas nos hemos acostumbrado desde pequeños a ponernos zapatos con puntera estrecha y nuestros pies se han ido amoldando y nos hemos acostumbrado a la presión. “¿Qué pasaría ahora si te pones un casco de moto con forma de cono o con una talla menos?”, pregunta como ejemplo Serrano que, apunta, muchos de sus pacientes “cuando conocen el calzado 'barefoot' el pie, no es que les crezca dos o tres tallas, es que recupera el tamaño original que el zapato estrecho les robó”. “Al principio te sorprende porque notas las piedras y la dureza del terreno, pero tienes que ir poco a poco”, aclara.

Tratamiento de juanetes

De hecho, se pone como ejemplo a sí mismo, y cómo consiguió que desaparecieran sus juanetes. “Con respecto a hace unos años, que yo tenía principio de juanete por las botas de fútbol y los mocasines, pues ya ha desaparecido”. Eso sí, si no hay principio, sino que ya hay un bulto y una artrosis, “eso no se va a ir, pero conseguimos alinearlo mejor y que no duela”, concluye.