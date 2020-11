Fernando Gómez, escritor: “La cárcel es peor que la muerte y he estado en las peores del mundo”

¿Qué tienen en común Cadena perpetua, La milla verde, La Roca y Prison Break? Tres películas y una serie, tan distintas entre sí, tienen un objeto en común: todas ellas se ambientan en cárceles, y además reales.

Aunque no dejan de ser uno de los lugares menos deseables a los que ir si eres condenado, lo cierto es que hay cárceles que son un auténtico reclamo turístico y reciben miles de visitas cada año. Lo sabe bien Fernando Gómez Hernández, escritor y autor de ‘El mundo a través de sus cárceles’ (Ediciones Luciérnaga), quien ha viajado por el planeta para destacar las prisiones que más le han llamado la atención.

¿ALGO PEOR QUE LA MUERTE? LO HAY, Y ESTÁ EN ESTE MUNDO

Su anterior libro fue sobre los cementerios, pero ahora habla de las cárceles, una transición que describe, con una sonrisa en la boca, de “mala”: “A mí me sabe muy mal porque este libro nace de buscar algo que sea peor que la muerte, que nos parece lo peor que existe, pero es que la cárcel es privación de la libertad, no poder hacer lo que tú quieres, no poder ir a donde te gustaría ir, estar encerrado y perder en vida lo que es la vida. Por eso me animé con este libro, escrito en el mismo estilo del anterior de los cementerios, y me puse a recorrer esas cárceles más intimistas porque hablo más de los personajes que en ellas estuvieron que más que en el marco”.

¿Por qué le parece peor la cárcel que la muerte? Fernando explica que “tienes la sensación de la no libertad, en la muerte no sabes lo que ocurre y ese desconocimiento nos permite la sufra la persona que queda, la añoranza de la otra persona, pero en la cárcel ocurre que, estando vivos, no tenemos ese acceso a otros lugares ni estar con quien realmente nos apetece”.

Yendo al detalle, Fernando detalla que hay cárceles como la de Finlandia o la de Ushuahia que “son peores por el entorno que los vigilantes”: “La naturaleza, las temperaturas y los medios que circundan son mucho peores. No era necesario vigilar, eran colonias penitenciarias en las cuales el preso podía hacer, dentro de unas normas, lo que quisiera, incluso llegaban a formar grupos con alcaldes incluidos y su forma de vida”.

LAS CÁRCELES Y EL CINE: NO TODO ES LO QUE PARECE

Si hay una película que convierte en protagonista a una cárcel y que fue exitosa, esa es sin duda ‘La Roca’, de Michael Bay, de la que Fernando relata que “Alcatraz es la cárcel por excelencia porque tanto la televisión como el cine nos la han elevado. Casi todas las historias basada en ella son mentira o utilizaciones de otras cárceles. Si vamos a la básica, la más importante, que era ‘El hombre de Alcatraz’, con Burt Lancaster, se basa en una historia real ocurrida en otra cárcel pero que la llevan a Alcatraz. Cuando hablamos de una fuga parece que no hay ninguna otra que no sean desde Alcatraz, las cuales albergan muchas dudas de que realmente pudieran escaparse de esas aguas heladas en la Bahía de San Francisco. Alcatraz es la cárcel más visitada porque era casi una excursión obligada cuando alguien va a San Francisco, coger en el muelle el barco y llegar allí en 30 minutos. Es casi un decorado más que un fondo de historia. ‘La Roca’ es una película interesantísima de acción con Ed Harris y Sean Connery pero no era un reflejo de lo que realmente la cárcel como tal”.

Fernando en realidad tiene “muy pocas cosas” que destacar de esa cárcel: “Es bárbaro porque, de las 30 que nombro, para mí era la menos interesante porque vine de esos mitos, incluyendo el de Al Capone; siempre recomiendo que para Al Capone vayan a la Penitenciaría del Estado del Este en Filadelfia, así que hay una celda en el que estuvo viviendo él y lo vemos decorado con los muebles antiguos que él usó, maravillosos de madera con lienzos y óleos antiguos. En cambio Alcatraz es una típica celda con un retrato suyo que no aporta nada más. Para mí hay otras mucho más importantes como en la que estuvo Nelson Mandela o la de Jesucristo”.

Sobre esa última prisión, Fernando recuerda haberse llevado una impresión de “soledad”, “a mí lo que me pasaba por la cabeza era qué debió pensar en ese momento histórico en el que está; se conserva la piedra en la que hay dos agujeros en los que metió las piernas y estuvo sujetado por unos grilletes por los tobillos; esa soledad que pasó durante esa noche, ese momento tan trascendente. Es pequeñita y te deja el pensamiento y te hace reflexionar”.

STANFORD Y UNA CRUDA REALDAD: SOMOS NUESTRAS CONDICIONES

Fernando relata un caso muy curioso, el de la Universidad de Stanford. Allí tuvo lugar el ‘efecto Stanford’ o ‘efecto Lucifer’: “No fue una cárcel sino el escenario de un experimento brutal que duró una semana y se descubrió que todos pueden ser personas buenas o malas dependiendo del entorno. Fue muy conocido y ha salido en algunas películas. Un psicólogo o psiquiatra coge a una serie de personas: diez para ser carceleros y diez para presos. Les encerraron y empezaron a ver cómo iban cogiendo cada uno el papel que interpretaban pero cada vez con mayor fuerza. El primer día no pasaba nada, pero a partir del segundo empezaron a ver disputas, los que hacían de carceleros tenían prepotencia hacia los presos, los presos empezaron a amotinarse, y cada día que pasaba subía la tensión, incluso fue la novia del que organizaba todo y le pidió que, por favor, parara eso porque acabaría habiendo muertos”.

Para terminar y preguntado por la cárcel a la que él iría si le dejasen elegir, Gómez lo tiene claro: “Una me costó mucho, pero muchísimo escribirla, por suerte ya no existe y estaba en Croacia. Era un campo de concentración para niños, el único, solo para niños. Los metieron allí y, lo peor de todo, es que les aleccionaban para que, a los de su etnia, los odiaran y a sus padres. Me causó espanto. Y también me produjo espanto el Memorial de Berlín Hohenschönhausen, también por lo que pasó allí. Se puede visitar y es tremendo, escalofriante”.

Fernando Gómez es autor de ‘El mundo a través de sus cárceles’, editorial Ediciones Luciérnaga.