Fernando Gil, de 'Machos Alfa': "He intentando salirme del encasillamiento de la comedia... ¡y he llegado a hacer Shakespeare en Londres!"

Hay rostros que no necesitan presentación. De esos que resultan familiares cuando uno se los cruza por la calle. Es el caso del invitado que este sábado ha visitado Fin de Semana. Su nombre es Fernando Gil. Es actor, director, guionista... pero muchos le conocen como Pedro Aguilar, uno de los protagonistas del éxito televisivo 'Machos Alfa'.

Fernando es muy alto, de ojos claros y mirada serena y agradable. No tiene mucho que ver con el personaje al que da vida en este show que aborda la situación del hombre moderno en tono cómico: "Yo soy más juvenil que Pedro en cuanto al talante. Él es un 'macho alfa' y habla desde ahí. Se agrava un poco y es más tieso que yo... tiene todo el rato mirada Clint Eastwood, un poco de Russell Crowe... es un duro de serie".

La serie tiene prevista hasta una cuarta temporada y ha tenido gran éxito en países como Filipinas, para sorpresa del propio actor: "Hemos estado en el top ten de casi 50 países en todo el mundo, en los cinco continentes". La fama que ha acompañado al papel de Pedro Aguilar le ha granjeado abrazos espontáneos de viandantes: "A mi hija le hace mucha gracia... vamos por allí y lo graba con el móvil. Le sorprende que la gente me reconozca por la calle. Le hace gracia".

En su visita a COPE, Gil ha presentado su último proyecto. Se trata de una obra que se representa en el Teatro Pavón: 'El jefe del jefe', que protagoniza el intérpreteSe trata de una idea original de Lars Von Trier que se ha adaptado al escenario español y en la que Gil da vida a un actor en la propia obra: "Interpreto a un intérprete con mi interpretación...parece un trabalenguas, pero es así".

No es la primera vez que el madrileño da vida a un jefe, a un líder. En 'Machos Alfa' encarna al cabecilla del grupo de amigos... y parece que es algo que el actor lleva en las venas, esto de liderar. Ya en el colegio era delegado de clase, igual que en la Universidad, en el tiempo que cursó la carrera de Sociología: "Cuando entré en la RESAD también... tengo algo de que me gusta liderar. Pero no lo hago de forma abrupta. Me gusta encontrar colaborativamente la respuesta y asumir algo que sea lo mejor para el grupo".

Fin de Semana Cris y Fernando Gil

Fernando Gil es madrileño, hijo de madrileños, criado en el barrio de Estrella. Fue su padre el que le metió el gusanillo de la interpretación en el cuerpo, al llevarle al cine de forma asidua: "Con seis años le dije, quiero ser actor y director, papá". Para su madre, recordaba, fue más difícil asumir que su hijo quisiera dedicarse a los escenarios. Pero el pequeño Fernando lo tenía muy claro.

Y el tiempo le ha dado la razón. Aunque su rostro está ligado a la comedia, la realidad es que Gil ha dado vida al rey Juan Carlos I o al príncipe Felipe en distintas ficciones. El encasillamiento en la comedia es algo de lo que ha tratado de huir: "En teatro he hecho Dostoievsky, teatro en verso... ¡he llegado a hacer de Enrique VIII, de Shakespeare, en el Global Theater de Londres!".

