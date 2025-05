Otra polémica sanción de la FIA con Alonso de por medio

Liam Lawson arruinó este sábado el que podría haber sido el primer punto de Fernando Alonso esta temporada con Aston Martin. El neozelandés se llevó por delante al asturiano y lo empotró contra uno de los muros del circuito de Miami. Ahí acabó la participación de Alonso en una carrera sprint que se llevó Norris. Faltaban 2 vueltas para el final y el español marchaba en la octava posición.

@f1 El coche de Fernando Alonso tras su toque con Lawson

No es el primer encontronazo de Alonso con un Lawson al que Red Bull bajó después de dos carreras y que ahora pilota para Racing Bulls. El oceánico se pasó de agresividad y provocó el accidente que le sirvió para quedar octavo. Dos horas tardaron los comisarios, pese a lo claro de la acción, en sancionarle con 5 segundos, lo que le hizo caer hasta la 13ª posición.

Lawson explicó el toqué que envió a Alonso hacia el muro: "Tenía los neumáticos fríos. Me aseguré de estar por delante del vértice para adelantarle. Me estranguló, me iba a ir contra el muro, intenté evitarlo y no me dejó espacio. No fue intencionado, pero pienso que estaba por delante", justificó.

Un castigo inentendible por parte de la FIA y similar al que recibieron Bearman o Albon que tuvieron incidentes mucho más leves que el causado por Lawson. Y más teniendo en cuenta el doble rasero del organismo con Fernando Alonso. En la retina queda el brutal castigo que el español sufrió de 20 segundos hace poco más de un año en el Gran Premio de Australia. Todo por frenar de forma que no gustó a la FIA cuando Russell intentaba adelantarle lo que provocó que el británico se saliera de la pista.