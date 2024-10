Fernando Clavijo sobre la crisis migratoria: "El Papa ha tenido más sensibilidad que nuestro Gobierno"

Esta semana, Fernando Clavijo no ha parado. Primero, se reunió el martes en Ginebra con ACNUR y UNICEF para tratar cuestiones de asilo y derechos de la infancia. Un día después, el miércoles, tuvo una reunión de regiones periféricas en Malta para exponer la situación de Canarias. Y por último, este viernes, estuvo presente en la sexta edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

El foro se clausura este sábado y ha sido un espacio de debate donde se ha hablado de Europa y los desafíos que tiene por delante, de las elecciones en Estados Unidos, los conflictos bélicos (Ucrania y Oriente Próximo), de la financiación autonómica en España... y también de inmigración, un reto para nuestro país de difícil solución, porque somos una de las puertas del continente.

Sobre este asunto, sobre la presión migratoria que vive España, buena cuenta de ello puede darnos el Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien precisamente ha participado en este Foro La Toja, y ha charlado en 'Fin de Semana' con Cristina L. Schlichting para contarle todos los detalles sobre este encuentro.

En primer lugar, ha querido decir qué es lo que se lleva de este foro, a lo que ha respondido: "Que somos un gran país y que si fuésemos capaces de aparcar esta locura de enfrentamiento político y de crispación resolveríamos más de la mitad de nuestros problemas". Y es verdad. "Creo que ahora mismo esta política tan agresiva nos está haciendo mucho daño (...). Es una pena que estemos siempre subrayando lo que nos separa y no lo que nos une", ha afirmado con pena.

Por otro lado, hay que destacar que el próximo viernes 11 de octubre le toca el turno a Clavijo de reunirse con Pedro Sánchez, un encuentro para el que va a sacar varios temas encima de la mesa muy importantes: "La migración, independientemente de que se alcance un acuerdo político o no el Estado no puede mirar para otro lado. Debe de asumir su responsabilidad en materia migratoria desde el punto de vista de la gestión y del coste económico, porque al final llevamos todo el año 2024 y no hemos recibido ni un euro", ha dicho claramente. "Vamos a hablar del presupuesto del 2025 (...) y de cómo ha ido el 2024", ha concluido.

El asunto de la migración es de una urgencia extraordinaria, es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan España y Europa y hay que atajarlo lo antes posible. La ruta atlántica, que está directamente relacionada con Canarias, es ahora mismo la más activa, y también la más peligrosa. La semana pasada, por ejemplo, pudimos presenciar como un cayuco volcó a pocas millas de la isla de el Hierro dejando varios fallecidos y decenas de desaparecidos. Además, en lo que llevamos de año han llegado a las islas canarias más de 30.000 migrantes, más de 4.000 en los últimos 15 días.

Europa Press Migrantes en Canarias, ¿Y ahora qué?

Sin embargo, parece que la solución no está cerca, al menos de momento, pero también hay buenas noticias. El Papa Francisco querría visitar Canarias, algo por lo que Clavijo se ha mostrado "tremendamente agradecido". El mensaje del otro día "nos llena de esperanza, y de verdad que a nosotros eso nos da una inyección (...). Sería una bendición que su santidad pudiese llegar a Canarias a pesar de que no nos sintamos acompañados por el Estado".

Sin embargo, Fernando Clavijo ha confirmado que de momento no ha habido contactos entre el Gobierno Canario y el Vaticano: "Nosotros le hemos enviado algunas cartas, pero será el Vaticano quien decida. Nosotros gustosamente colaboraremos y estaremos para todo lo que necesite su santidad", ha terminado.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.