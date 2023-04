Faltan conductores de autobús: hasta seis mil puestos sin cubrir

En España hay más de dos millones ochocientos mil parados (2.862.260). Somos el país con más desempleo de la OCDE y el segundo con más paro juvenil... Y, aún así, hay sectores que no encuentran la mano de obra que necesitan. Siempre hablamos de albañiles, fontaneros, gente que trabaje en el campo... Pero hoy ponemos el foco en el sector del transporte de viajeros por carretera, en las empresas de autocares. Se enfrentan a un problema, en primer lugar, de relevo generacional. Y es que la media de edad de los empleados de este sector es de 49 años. La mayoría de los empleados están a punto de jubilarse y hay muy poco interés entre las nuevas generaciones... El dato es alarmante: hay más de seis mil puestos de trabajo por cubrir y la solución parece complicada. Al menos a corto plazo.

Luis Ángel Pedrero, es el presidente de ANETRA, la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares y ha pedido en Fin de Semana de COPE que los jóvenes se animen a sacarse el carnet de conducir. Cree que "hay un gran desconocimiento de la profesión de conductor" y que siempre son "trabajos estables". Nos cuenta Pedrero que "hay algunas Comunidades Autónomas que subvencionan parte de los permisos de conducir" para fomentar que los jóvenes se saquen el carnet pero que se necesita más ayuda de las instituciones. Por ejemplo que se agilice la burocracia para "homologar los carnets de los extranjeros que quieren trabajar en España"

Junto a la Fundación 'Nos movemos' se ha puesto en funcionamiento un proyecto que se llama 'Empleo sobre ruedas'. Esta iniciativa pretende dar empleabilidad en el sector a personas con situaciones de vulnerabilidad. Mari Carmen Iglesias es una de las beneficiarias de este proyecto: “Salí seleccionada y me ha cambiado la vida totalmente. Me siento más segura, soy más independiente y me valoro muchísimo más” “Estoy haciendo prácticas todavía pero seguramente a partir de la semana que viene tenga ya mi plaza. A mi me gusta mucho conducir, no es que sea fácil llevar un autobús pero sobre todo es la esponsabilidad de llevar personas a tu cargo. Personas que estén contentas, que estén seguras. Es un empleo muy adecuado a mi”.