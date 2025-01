Un exiliado venezolano torturado por el régimen de Maduro: "Me aplicaron electrodos en testículos, espalda y torso"

El mundo mira desde hace varios días a Venezuela. Después de que Nicolás Maduro se proclamara líder del país este viernes, sin haber mostrado aún las actas electorales de los comicios celebrados el pasado mes de julio, las reacciones internas y externas se han sucedido. Millones de venezolanos residentes fuera del país siguen el minuto a minuto de todo lo que está sucediendo.

Uno de ellos es Jesús Alemán. Residente en España, fue expatriado tras pasar seis meses encarcelado en Venezuela. Durante el tiempo transcurrido en prisión, este joven político fue torturado. En los micrófonos de Fin de Semana, Alemán ha reconocido que sabían que era difícil que Edmundo González, el líder de la oposición venezolana, pudiera entrar al país este viernes 10 de enero.

"Sabíamos que era complicado. Venimos diciendo que podía ser el 9, 10, 12 o el 14 de enero. Pero hasta que las condiciones no se den, Edmundo no puede ingresar en Venezuela. Ayer habían desplegado artillería antiaérea, cerraron las fronteras con 'containers' y vallas. Ayer no se daban las condiciones. Los próximos días van a ser cruciales para que Edmundo pueda ejercer la voluntad de lo que se decidió el 28-J".

Relataba Alemán que, en Venezuela, pensar de forma diferente al régimen puede convertirte en un objetivo militar: "Desde el Movimiento Estudiantil creíamos que en Venezuela no había futuro. Nuestra única arma era hablar en barrios y comunidades desde la postura de un joven que quiere un futuro mejor para su país. Ese era un arma muy poderosa. Ir a los barrios, hablar a su gente, pintarnos las manos de blanco y salir a marchar. Nuestras armas eran las banderas de nuestro país. Ese era el gran objetivo militar para ellos".

En 2014 Jesús Alemán fue detenido por primera vez y también en 2018: "Todas las torturas que ellos acostumbran: descargas eléctricas (en el pecho, espalda y genitales) aislamiento, golpizas diarias... estaba aislado. No sabía si era de día o de noche porque estaba en un sótano, sin ver la luz del Sol. No pude ver a mi abogado ni a mi familia que no fueran ellos".

Incidía Alemán en la importancia de que la comunidad internacional, con España a la cabeza, condene lo que está sucediendo el país: "El gobierno de España exigió que se mostraran las actas. Han pasado seis meses y no lo han hecho. ¿Qué están esperando? Es inaceptable que España, como democracia, legitime de forma directa o indirecta a un régimen que ha torturado, encarcelado y asesinado a su pueblo".

"No solo es reconocer a Edmundo" continuaba, "es reconocer que en Venezuela se violan los derechos humanos. Yo creo que la postura debe ser más directa y no dejar al pueblo solo" concluía.

