¿Exageramos con la dificultad de volver al cole? "Estamos haciendo una sociedad de inútiles, de debiluchos de mantequilla"

Ya está aquí la temida vuelta al cole. Temida porque cada familia española gastará de media este año 2.588 euros por hijo. Al estrujón económico de los padres se suma la dificultad de muchos pequeños de volver a incorporarse a la rutina.

La vuelta al cole también ha llegado a la Escuela de Vida de Fin de Semana: "Es una maravilla poder escolarizar a los niños. De verdad... patologizamos todo en esta sociedad" afirmaba rotunda la doctora Carmen Candela.

En opinión de la endocrina, que los niños puedan regresar al colegio tras el descanso estival es un regalo: "Estamos haciendo una sociedad de inútiles, de debiluchos de mantequilla... ¿Qué hay que hacer con un niño para que vuelva al cole? ¡Pues que vuelva al cole!" aseveraba rotunda, contra de la tendencia a dramatizar el regreso de los muchachos a las aulas. La actitud de los padres ante su propia vuelta de las vacaciones al trabajo y a la rutina puede influir en el ambiente familiar.

"A mí me preocupan los adolescentes". La matriarca de la Escuela de Vida, Ingeborg Schlichting, cree que los jóvenes en esta fase de la vida no terminan de entender la necesidad de ir al colegio: "No comprenden por qué van. No entienden que están ahí para aprender y adquirir conocimientos y cultura. Ven el colegio como un obstáculo que hay que salvar para luego lograr un trabajo".

El psicólogo de Fin de Semana, Pedro Martínez, pone el foco en los padres de los niños que vuelven al aula, "porque los adultos damos más importancia que los niños a esa vuelta al cole. Les generamos una situación de debilidad, incertidumbre y miedo que no les acompaña a la hora de ir adaptándose".