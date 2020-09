Criada por siete ‘titos’ con discapacidad y agradecida: “Sin ellos no sería tan responsable”

Según el INE, la medida de hijos por mujer fue de 1,23 en 2019, el valor más bajo desde 2001. Si las familias numerosas están en crisis, imagina el “rara avis” de la que te vamos a hablar a continuación.

María José Tovar tiene 21 años, vive en Cáceres y tiene una hermana de sangre. Hasta ahí todo normal, lo extraordinario es que en su casa se crio, atención, con siete personas más que no eran hermanos de sangre. Es decir, ¡¡en su casa eran once!! (Ella, su hermana, los siete “hermanos” y los padres).

CRIDADA POR SIETE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL... Y ENCANTADA

Lo contado ella misma a Cristina en Fin de Semana: “Me he criado con siete personas con discapacidad intelectual. La historia comienza cuando mis padres, antes que naciéramos mi hermana y yo, decidieron formar una familia con estas personas. Son educadores y el padre Ángel le propuso a mi padre abrir una vivienda tutelada en Extremadura, concretamente en Cáceres, y acoger en casa a siete personas con discapacidad para formar una familia y darles una vivienda y el calor de una familia de la que ellos habían sido retirados”.

María José les llama ‘tíos’ en lugar de ‘hermanos’ porque sus padres “querían que ellos se sintieran como una familia, pero ellos, desde que nosotros éramos pequeños y ellos también, no querían quitarles el papel que realmente tenían sus familias, por eso intentó buscar un nombre, un calificativo, que les hiciese sentir a ellos como pertenencia familiar, pero sin quitarles la responsabilidad de su familia. Por eso ‘tíos’, y son mis ‘titos’”.

Lo más impresionante es que sus titos fueron los que la criaron: “En muchas ocasiones, según lo que ellos cuentan porque yo no tenía uso de razón, adoptaron el papel de padres” porque “me han llegado a cambiar los pañales, me han enseñado a hacer mi cama, las tareas del hogar, también las propias como la ducha y la higiene… en lugar de hacerlo mis padres decidieron que fuesen ellos los que debían fomentar ese rol con nosotras, y ellos iban avanzando desde el principio hasta el día de hoy”.

María José reconoce que normalizó la situación tan curiosa que se vivía en casa rápidamente: “Lo normalicé en seguida, para mí han sido titos aunque no sean de la misma sangre. No empecé a darme cuenta hasta que tuve 13 años, que empezaron a salir conmigo y mis amigas y ellas decían, ‘¿quiénes son y por qué tienen que venir?’ porque ellas iban solas, sin sus tíos, claro. Empecé a darme cuenta de que, en verdad, no era lo normal y les pedí a mis padres que me explicaran la situación”.

“En ciertas ocasiones no me agradaba que llamasen a mis padres ‘papá’ y ‘mamá’ porque me daba la sensación de que me querían quitar a mis padres para compartirlos”, reconoce María José, que añade que, “cuando eres pequeño, no entiendes esos detalles, pero cuando maduras te das cuenta de que estás compartiendo todo y qué más da”.

Sobre los comentarios hirientes, María José no tiene problema en asegurar que no le agradaban: “Eran situaciones que yo debía cortar para explicar y que entendieran el papel y la situación”.

SIN ELLOS NO SERÍA CÓMO ES: RESPONSABLE Y DE MENTE ABIERTA

“Gracias a ellos me considero mejor persona”, afirma taxativa ella: “A día de hoy creo que, sin ellos, no habría madurado tan pronto ni hubiese tenido tanta responsabilidad y no sería consciente de muchos valores que tengo a día de hoy, te aportan muchas cosas. No creo que todo el mundo, con 12 o 13 años, sea responsable de personas mucho más mayores. Estar a cargo de siete personas con esa edad es una responsabilidad enorme”.

“Todo ha sido bueno para mí, a lo mejor con edad más pequeña te diría que era un sobresfuerzo porque no es lo que suelen hacer los niños con esa edad, pero yo lo agradezco porque ahora mismo que soy mucho más responsable y me ha hecho crecer como persona”, afirma ella.

María José tiene novio desde hace unos meses y se quedó “sorprendido” al ver la peculiar familia: “Les conoció yendo a la piscina y era un poco raro vernos aparecer a todos allí, pero a medida que nos fue conociendo normalizó la situación y muchas veces plantea planes con ellos, me gusta que se ofrezca y me agrada mucho que quiera formar parte de una familia que es peculiar”.