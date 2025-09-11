Dos detenidos por invadir el recorrido de la Vuelta en Valladolid

Dos manifestantes han sido detenidos este jueves por agentes de la Policía Nacional tras invadir la calzada en el recorrido de la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España en las calles de Valladolid. Según han informado a EFE fuentes policiales, el incidente se produjo en la subida que une la Plaza de la Antigua con la Plaza de la Universidad, lugar en el que dos personas han saltado las vallas que limitaban el circuito y han sido interceptadas por los agentes, mientras que un tercer manifestante ha intentado también acceder, sin éxito, al lugar en el que transcurría la prueba.

Como han indicado estas mismas fuentes, el incidente no ha interferido en el transcurso de la prueba, ya que en ese momento no circulaba ningún corredor ni vehículo por la zona. Las detenciones se produjeron mientras centenares de personas protestaban a lo largo del recorrido, de unos 12 kilómetros, para denunciar el "genocidio israelí en Gaza" y para protestar por la participación de un equipo de Israel en esta competición ciclista.

Los manifestantes se concentraron en media docena de puntos repartidos por el recorrido de la crono, que el miércoles por la noche se redujo más de la mitad por motivos de seguridad. Gritos de "boicot a Israel" y "fuera" al paso de los integrantes del equipo Israel Premier Tech se pudieron oír a lo largo de la prueba en puntos como la rotonda del puente de Adolfo Suárez con Huerta del Rey.

Sin embargo, el punto de más tensión fue la Plaza Universidad, a pocos metros de donde se produjeron las detenciones, donde se ubicó la concentración más numerosa de todas. Todo ello en una ciudad que se despertó blindada desde primera hora de la mañana con un despliegue de cerca de un millar de agentes, entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

En las inmediaciones de la salida, agentes de la Policía Nacional limitaron el acceso a personas con símbolos palestinos como banderas o kufiyas, según denunció el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, procurador en las Cortes de Castilla y León, que fue identificado por los agentes y que el miércoles instó a la ciudadanía a boicotear la competición.