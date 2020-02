“España tiene una historia preciosa que la progresía moderna intenta desvirtualizar”

Isabel San Sebastián y Antonio Pérez Henares (Chani) han hablado sobre la novela histórica, un fenómeno social “desde hace bastante tiempo, unos 10 o 15 años”, asegura Isabel, “al menos la nueva, porque existe desde Galdós. Pero como fenómeno global en auge y mina de oro para las editoriales, yo diría esos 10 o 15 años”.

Chani ha aportado datos que lo demuestran: “Es el género literario más vendido en España con una enorme distancia. El 27 % de los libros que ahora se venden en España son novela histórica, seguida por la novela negra, 13 %. Eso demuestra que la gente en España quiere conocer su historia, y no la caricatura que se ha empeñado una especie de pseudopensamiento pseudoprogresista de que ser español es una vergüenza mundial, cuando esta es una de las naciones que tiene la historia más brillante y trascendental sobre el mundo que ha existido, y delante de eso hay una rebelión”.

Por su parte, Isabel destaca que “este año, en el ciclo de escritores con la historia, hemos querido rescatar la incomparable proyección de España hacia el exterior. Somos el país determinante en la configuración del mundo occidental, vamos a hablar sobre todo de eso: la vuelta al mundo de El Cano, la proyección de la Corona de Aragón al Mediterráneo, los últimos de Filipinas, etc., empezando por España como último reducto de los neandertales de la que nos va a hablar Chani. Esta piel de toro ha sido determinante para la configuración del mundo”.

Chani ha añadido que “esta es la cuna de la humanidad europea, y muy poca gente sabe que los grandes paleoantropólogos españoles son ahora mismo la cabeza del mundo, tanto es así que son los que dirigen los yacimientos en la cuna de la humanidad. Atapuerca no tiene parangón en el mundo”.

La escritora destaca otro acontecimiento esencial: “El único país que consiguió desislamizarse. Si no es por esa reconquista no estaríamos en la UE, no seríamos una democracia, Cristina no estaría haciendo este programa, yo tampoco estaría aquí. España es un país con una historia realmente apasionante en todas sus vertientes y merece la pena contarla de forma amena, la ventaja de la novela”.