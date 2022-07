España, ante su último verano: "Perderemos un 16% del poder adquisitivo"

“La gente quiere vivir el momento porque sabe que esto es un final y que lo que viene después será muy complicado. Estamos ante el último verano”. Estas son las palabras del economista y escritor Santiago Niño Becerra.

Según el economista esto es un final y lo que viene después será muy complicado. Hay personas que no están leyendo nada y no están viendo ningún boletín de noticias porque no quieren oír tristezas, ya que están dispuestas a hacer lo que sea para poder pasar bien unos días. Y por otro lado, están las personas que como no pueden mantener el ritmo de vacaciones o el gasto de otros años, “han optado por reducir el número de días”, ha asegurado el economista, porque quieren escapar antes de que llegue el próximo otoño e invierno, los cuales van a ser complicados.

¿Cuál es la similitud de la situación actual con la de los años 20? En los años 20 la desigualdad se disparó en países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. En esta época había contrastes de renta tremendos, pero había un número de personas empresas que fueron a más.

Ahora en los últimos cuatro o cinco años, el número de millonarios también ha aumentado, recientes estudios que se han publicado apuntan que tomando como referencia el salario más frecuente en España es de 18.100 euros. Esta inflación puede hacer perder un 16% del poder adquisitivo, solamente este año en el año 2022. Por lo tanto, la falta de poder adquisitivo y la desigualdad son dos factores que actualemente se siguen manteniendo.