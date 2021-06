“No lo entiendo”: el policía jubilado “por enfermedad común” tras una pedrada en los disturbios de Barcelona

Ángel Hernández no va a ejercer más de policía, pero el pasado mes de octubre de 2019 era uno más de los agentes de policía que trataron de contener las protestas de Barcelona por la sentencia del procés. Durante las cargas y enfrentamientos con los violentos le impactaron en el brazo dos losas. “Me fracturaron el radio, en el antebrazo, podía haberme costado la vida porque pasó muy cerca de la cabeza”, relata a Cristina López Schlichting en Fin de Semana de COPE.

Y es que, aunque afortunadamente el impacto no le costó la vida a Ángel, la recuperación del golpe terminó complicándose. “La primera intervención fue en el Sagrado Corazón de Barcelona. El problema es que en vez de consolidar la fractura se produjo una pseudo artrosis y me tuvieron que intervenir”. Lamentablemente el agente ha terminado perdiendo la sensibilidad en el antebrazo: “El problema es que al llevar tanto material en el hueso, tengo los movimientos limitados y, desde el momento del impacto de la piedra apenas no he recuperado la fuerza, no tengo sensibilidad en el antebrazo”, comenta en COPE.