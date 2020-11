Emilio Calatayud: “El hambre va a acabar provocando más suicidios"

Más de 300 peticiones diarias de alimentos y atención sanitaria en mujeres y niños. Aumenta un 12% el riesgo de pobreza infantil en España. No tenemos medios para combatir los efectos devastadores de la pandemia en nuestro país. El Gobierno no ayuda, lo denuncian desde las principales instituciones de asistencia a personas en riesgo de exclusión social. La Fundación Madrina denuncia que lo reporteros no graban las colas del hambre. Porque ha legado a todos, no ha hecho distinción entre pobres y gente que antes hablaba cuatro idiomas y que tenían un trabajo estable.

En el último informe de Cáritas, estos dicen que están al borde de la saturación. Se piden nuevas medidas para encontrar soluciones. Los que están pagando esto son las familias que, antes de la pandemia, ya vivían en esta situación.

Don Emilio Calatayud es Juez en el Juzgado de Menores de Granada y ha querido hablar sobre el tema: “En Granada, en mi barrio, siempre se ha vivido bien. Pero todos los viernes se forman unas colas tremendas y la gente está pidiendo. En Granada hay varios puntos de distribución, igual que en Juan de Dios. Y los políticos, mientras tanto, se meten con la Iglesia y mira lo que está haciendo” dice el juez. “Todo consiste en machacarla y luego no decir lo que hace. Estamos viviendo la peor época después de la posguerra”.

“Se están empezando a notar los aumentos en malos tratos y adicciones. Pero lo que aumenta es el hambre y los suicidios” comenta el juez. “Hombres que estaban trabajando se encuentran en la calle, en el paro y al final, se deciden por quitarse de en medio” dice don Emilio.