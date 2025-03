La dura realidad de las residencias en España: "La atención sanitaria es deficiente"

En 'Fin de Semana' hemos querido echar la vista atrás porque esta semana se han cumplido 5 años de la pandemia de coronavirus. Más concretamente, el 14 de marzo de 2020, se decretó el Estado de Alarma en España y entraron en vigor las medidas sanitarias para frenar el virus, entre ellas el confinamiento. Un encierro que llegó a los 100 días, o lo que es lo mismo, más de 3 meses.

Sin duda, la pandemia fue una de las etapas más oscuras y de mayor incertidumbre que todos recordamos. Apenas había información de lo que sucedía, no había material de protección y cada día se publicaban unas cifras de muertos que ponían los pelos de punta. Los mayores (nuestros padres, madres, abuelos... etc.) fueron quienes más sufrieron el covid. Allí donde entraba el virus arrasaba con todo.

Ahora, cinco años después, parece que no hemos aprendido nada y que hemos olvidado lo que pasó. Las deficiencias que existían entonces en las residencias y que destapó la pandemia, siguen existiendo a día de hoy. Y eso precisamente es lo que ha denunciado esta misma semana Rafael Sánchez Ostiz, Presidente del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP), la patronal de las residencias. Para conocer más en profundidad qué reclaman desde CEAP en 'Fin de Semana' hemos querido hablar con él.

Ha pasado un lustro y todavía hoy se siguen utilizando aquellas muertes como arma política, pero... ¿Cómo es posible que cinco años después no se haya hecho nada para mejorar la situación en las residencias? ¿Cuáles son ahora los principales problemas que persisten? "Lo cierto es que se ha avanzado en algunas cosas a nivel de protocolos y directrices, por otro lado existe una sensibilización sanitaria mucho mayor", ha comenzado explicando Sánchez Ostiz.

Sin embargo, también hay unos cuantos aspectos a mejorar que ha querido destacar el entrevistado: "La atención sanitaria en residencias sigue siendo deficiente. Parece que después de todo lo que hemos pasado en la pandemia, no se asegura la atención de una persona ingresada en una residencia. Tienes más facilidad y más suerte de ser atendido correctamente si estás en un domicilio particular que si estás en una residencia, y eso es lo que no puede volver a ocurrir. Sin olvidarnos de que, además, tenemos una infrafinanciación crónica dentro del sector".

Si algo está claro sabiendo todo esto, es que las residencias de mayores españolas todavía tienen que mejorar mucho, porque cinco años después de la pandemia, seguimos teniendo carencias flagrantes en el sector. En 'Fin de Semana' seguiremos pendientes de todas las noticias que rodean este asunto.

