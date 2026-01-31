Nellis y Elena, las voces de la nueva regularización en España: "Somos personas trabajadoras que venimos a sumar"

España ha abierto una puerta a la regularización de casi medio millón de personas, un proceso que ha generado un intenso debate social. La medida llega tras una iniciativa legislativa popular (ILP) que recogió 700.000 firmas, impulsada en gran parte por personas como Agustín Nadurez, senegalés que fue regularizado en 2001 bajo el gobierno de José María Aznar. Nadurez ha recordado en 'La Linterna' cómo era su vida antes de tener papeles: "era como la inmensa mayoría de los jóvenes que vemos en la calle vendiendo o trabajando, pues, sin documentación en los invernaderos, explotado".

Huir para sobrevivir: el caso de Elena

Una de las protagonistas de esta nueva etapa es Elena, una inmigrante colombiana que relató su historia en el programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting. Se vio forzada a abandonar Tuluá, en el Valle del Cauca, después de que su hijo, que trabajaba como guardia de tráfico, fuera amenazado de muerte. El joven multó a un miembro de una banda local, quien intentó dispararle. "Como lo condenaron, entonces, ya vinieron las amenazas, y lo que nos tocó fue salir huyendo, porque si no, lo mataban", ha explicado Elena.

Es volver a nacer"

Al llegar a España, Elena tuvo que 'empezar de cero', un proceso que describe como muy difícil. "Es dejar nuestras costumbres y aprender a vivir de nuevo", ha confesado. Para ella, tener que dejarlo todo es "algo muy fuerte, es algo que solo nosotros como emigrantes lo sentimos". Sin embargo, la nueva situación le abre una puerta a la esperanza, un sentimiento que resume en una frase contundente: "Es volver a nacer". Actualmente, trabaja como interna cuidando a un matrimonio mayor.

Preguntada sobre qué gana España con la llegada de inmigrantes, Elena ha defendido que son "personas trabajadoras" que vienen a sumar. "Poder ayudar a hacer trabajos que hay españoles que no los hacen, nosotros los hacemos, lo hacemos con mucha dedicación, con mucho amor, porque se agradece que nos den empleo para que podamos sobrevivir", ha afirmado.

La lucha por 'sentirse persona'

En una situación similar se encuentra Nellis García, venezolana de 56 años que llegó hace tres huyendo de la crisis de su país, una realidad tan insoportable que "cada día tenía que elegir entre comprar arroz o comprar pollo". A pesar de tener oficios como peluquera canina y florista, la falta de documentación la empujó a buscarse la vida en otros sectores. "En una tienda aquí no te dan la oportunidad porque no tienes papeles", ha lamentado Nellis, que ha trabajado cuidando mayores y limpiando casas.

No se siente gente, no se siente persona"



Su determinación la llevó incluso a formarse como camarera, aun sabiendo que sin la documentación sería difícil ser contratada. Para ella, esta regularización supone un cambio fundamental para recuperar la dignidad. Ha relatado la discriminación sufrida: "Decir 'mire, pues yo le limpio' y que te digan 'no, es que eres extranjera, es que de pronto vienes a robar'". La conclusión de Nellis es clara sobre lo que significa vivir sin papeles: "No se siente gente, no se siente persona".

Una puerta a la dignidad

La nueva medida permitirá que los migrantes que residen en España de forma retroactiva desde el 31 de diciembre puedan solicitar un permiso de residencia por un año, siempre que demuestren no tener antecedentes penales. Se estima que al menos 500.000 personas que ya se encuentran en el país, trabajando en la economía sumergida, podrán beneficiarse de esta oportunidad.

La regularización también es vista como un beneficio para el conjunto de la sociedad. Como ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Argüello, permitirá que muchas personas "puedan iniciar un proceso de pertenencia plena a nuestra sociedad". Al incorporarse al sistema financiero y tributar, no solo se reconoce su dignidad, sino que también contribuyen al bien común de un país que ahora les abre una nueva puerta.