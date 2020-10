Diego Galaz, músico: “Si usásemos las vallas para hacer música todo iría mejor”

Diego es músico, pero no de guitarra o bajo, violín o batería… no, es de instrumentos alternativos, distintos. Como ‘Les Luthiers’, se podría decir: toca lo que tenga cerca, de todo básicamente.

Son instrumentos insólitos y hay incluso un festival organizado, algo que define como “un sueño cumplido gracias al Ayuntamiento de Burgos”. Diego explica que “los instrumentos insólitos que tocamos provienen de la pobreza. En esta pandemia estaría muy bien recorrer la casa, ver qué tenemos guardado y no añorar lo que no podemos comprar. Si un ser humano era capaz de emocionar con un serrucho es porque nuestro ingenio es mayor del que pensamos”.

¿Por qué una jeringuilla? Pues por “homenaje al personal sanitario”: “Poder escuchar una jeringuilla es la capacidad que tenemos y que hemos perdido de poder sacar la parte positiva de algo dramático”.

“Estamos rodeados de instrumentos, invito a todos a buscarlos, se pueden sorprender a sí mismos”, asegura el creador, que afirma que tienen incluso música electrónica: “Llevamos mucho tiempo con ella y hacemos tonterías. La electrónica bien hecha requiere mucha destreza e ingenio, muchos aparatos son insólitos en sí mismos. La homenajeamos y se puede hacer bien o mal, y reivindicamos a la gente que lo hace bien, se pueden hacer cosas excelsas”.

“Siempre pienso en este país, si en una de las manifestaciones alguien cogiera una valla y la hiciera sonar, todo iría mucho mejor”, explica Galaz, que añade que “si esa valla que nos separa alguien hiciera una melodía, es que algo estamos haciendo mal y dándole la vuelta”.

Sobre el festival, relata que “es muy visual pero todos somos creadores y hay discografía detrás. En el festival hemos visto sonar a una aceituna sin hueso y ha sido aplaudida. Este festival es único, somos el único que tiene este tipo de artistas. Agradecer al Ayto. de Burgos por apostar por nosotros y por la cultura. Ojalá el año que viene lo celebremos con normalidad. La cultura es medicinal y la gente ha reaccionado. Los teatros son seguros. Ha venido gente de Europa y África, aunque la gente más loca viene de EEUU. España es un país muy insólito y con muchos artistas que hacen propuestas muy distintas”.

En todo caso Diego aclara que “esto no es un espectáculo circense, la gente que toca aquí invierte muchas horas en prepararse. La ley es que, quien se sube al escenario con un instrumento raro tiene que defenderlo. Hay siempre sentido artístico. Yo soy músico profesional pero estos instrumentos insólitos me han cambiado. Cuando vi que con un serrucho la gente se emocionaba me cambió la vida. Invito a todos a descubrir la magia de los instrumentos insólitos, transporta a un lugar y otro planeta”.